Rik De Mil kan nog niet rekenen op aanwinst en mist sterkhouders

Vrijdagavond opent Gent het nieuwe weekend in de Pro League met een uitwedstrijd tegen RAAL La Louvière. Een tegenstander waar Rik De Mil enorm voor op zijn hoede is. Zeker gezien hij een paar sterkhouders moet missen.

In 180 minuten is Rik De Mil er niet in geslaagd tegen La Louvière ook maar één doelpunt te scoren terwijl hij op de bank van Charleroi zat. Maar de offensieve dynamiek bij zijn Buffalo's is wel veel beter: acht doelpunten gescoord in de twee laatste wedstrijden tegen Anderlecht en Standard.

RIk De Mil wil ook scoren met Gent tegen La Louvière

In de competitie kan KAA Gent bovendien een vierde opeenvolgende overwinning boeken: "Dankzij deze negen op negen hebben we ons opnieuw gepositioneerd om in de top-6 te blijven. We zullen onze plek tot op de laatste speelronde moeten verdedigen", legde T1 Rik De Mil uit tijdens de persconferentie.

Hij weet echter dat het niet eenvoudig zal zijn om uit de Easi Arena met de overwinning terug te keren: "We kennen de omstandigheden daar, en ze zijn moeilijk. Om ons zo goed mogelijk voor te bereiden, hebben we op kunstgras getraind."

De nieuwkomer nog niet gekwalificeerd

Tijdens de heenwedstrijd (die dateert van de tweede speeldag) hadden de Gentenaars de partij op drie minuten voor het einde van de reguliere speeltijd omgegooid. In vergelijking met die ontmoeting zullen Mathias Delorge, Matisse Samoise en Hatim Es-Saoubi niet van de partij zijn.


Mocat Diop, de nieuwste aanwinst, is nog niet inzetbaar: "Mocat is al goed geïntegreerd, maar hij zal nog niet in de groep zitten", bevestigt Rik De Mil. De administratieve formaliteiten zijn nog niet volledig geregeld. De jonge aanvaller moet ook ritme terugvinden: de Noorse competitie is al twee maanden in winterslaap.

Volg La Louvière - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

