'Antwerp wil JPL-sensatie in huis halen'

Jeppe Erenbjerg is een van de spelers die helemaal bovenaan het lijstje van topschutters staat dit seizoen in de Jupiler Pro League, tot verbazing van velen. De aanvallende middenvelder van Zulte Waregem is dan ook niet verrassend erg begeerd in binnen- en buitenland.

De Jupiler Pro League is deze winter alweer een van haar beste doelpuntenmakers verloren, met het vertrek van Omri Gandelman (7 doelpunten) die werd verkocht aan Lecce door KAA Gent. Maar deze keer zou het misschien wel een eenvoudige wisseling van club kunnen zijn voor een van de sensaties van het seizoen: Jeppe Erenbjerg (25 jaar), de aanvallende middenvelder van Zulte Waregem.

Royal Antwerp wil Jeppe Erenbjerg van Zulte Waregem in huis halen

Volgens Het Nieuwsblad zou de Deense speler belangstelling opwekken bij Antwerp, dat zich deze winter zeker wil versterken en al Rein Van Helden uit STVV heeft weten aan te trekken. Een transfer die nogmaals aantoont: ondanks zijn positie blijft de Great Old aantrekkelijk.

Erenbjerg heeft 8 doelpunten gemaakt in de Jupiler Pro League en is een van de belangrijkste hoekstenen van het mooie seizoen van promovendus Zulte Waregem, waar hij in 2024 tekende vanuit B.93 in Denemarken. Destijds kostte hij Zulte Waregem 300.000 euro en nu wordt hij al tien keer zo duur geschat op Transfermarkt.

Antwerp zal hard moeten toeslaan om Erenbjerg binnen te halen

Aan de Gaverbeek zullen ze niet gemakkelijk te overtuigen zijn: Jeppe Erenbjerg heeft onlangs (in december) zijn contract verlengd tot 2029, en zijn vertrek zou een zware slag zijn. Ze willen hem dan ook niet (zomaar) kwijt.



Antwerp, dat voor het einde van de mercato minstens één offensieve versterking van topniveau wil aantrekken, zal dus heel overtuigend moeten zijn (met andere woorden: cash betalen) om hem los te weken bij Zulte Waregem, dat hoopt zo snel mogelijk het behoud te verzekeren in de laatste rechte lijn.