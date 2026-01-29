DONE DEAL: Kindermans in? Anderlecht verliest belangrijke pion met verleden bij Standard en Mechelen

RSC Anderlecht ziet opnieuw een belangrijke pion vertrekken op Neerpede bij de jeugdwerking. Gewezen speelster Ibtissam Bouharat maakt de overstap van RSC Anderlecht naar de Belgische voetbalbond (KBVB). Dat nieuws is inmiddels officieel.

Ibtissam Bouharat heeft een verleden als speelster bij onder meer KV Mechelen, Anderlecht, Standard en PSV. Sinds oktober 2024 was ze opnieuw actief bij Sporting Anderlecht en nam ze daar een rol op in de staff.

Ibtissam Bouharat trekt van Anderlecht naar Belgische voetbalbond

Ze was Director of Lower Academy en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de coördinatie van de jeugdspelers tussen U6 en U12. De ervaren Marokkaanse kreeg zo een rol in de ontwikkeling van jong talent bij paars-wit.

Nu heeft ze echter een nieuwe uitdaging te strikken en gaat ze een rol vervullen bij de Belgische voetbalbond. Bij de KBVB zal ze een nieuwe job gaan uitoefenen. En zo verliest Anderlecht een nieuwe pion in het radarwerk.

Komt de terugkeer van Jean Kindermans bij Anderlecht dichterbij?

Door het vertrek van Bouharat wordt andermaal gedacht aan de mogelijke terugkeer van Jean Kindermans bij paars-wit. Die wordt al langer dan vandaag gelinkt aan een terugkeer. Bouharat zelf nam dan weer alvast afscheid via Instagram.

"RSCA Neerpede, een hoofdstuk dat ik met fierheid afsluit. Met hart en ziel heb ik me elke dag ingezet voor onze jongste talenten, om hen te ontwikkelen, te begeleiden, en te beschermen. Dankbaar voor de ontmoetingen met geweldige mensen op deze club, de samenwerkingen en voor het vertrouwen", klinkt het.



