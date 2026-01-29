De deur is dicht: 'Nieuw groot probleem duikt op voor Standard'

De deur is dicht: 'Nieuw groot probleem duikt op voor Standard'

Standard Luik wilde een jonge verdediger van Bastia aantrekken, maar het budget vormde een probleem. Marc Wilmots moet verkopen voordat hij kan kopen. Ondertussen is er een extra probleem opgedoken.

Standard Luik denkt aan de toekomst. Daarbij kwam Marc Wilmots alvast terecht bij Zakaria Ariss, een 21-jarige verdediger die bij Bastia in de Ligue 2 speelt, volgens de informatie van Le Soir. De Marokkaan kan in de centrale defensie spelen of aan de rechterkant.

Standard wil Zakaria Ariss wegkapen bij Bastia in de Ligue 2

De Rouches hadden wel meteen een probleem: het budget. Wilmots zou eerst een paar profielen moeten verkopen, alvorens hij kon in actie schieten voor Ariss - zoals we eerder al lieten weten op Voetbalkrant.com.

Ariss ligt tot juni 2028 onder contract en er waren veel kapers op de kust. Philadelphia, Stuttgart en Dinamo Zagreb hebben de verdediger ook op de radar staan en dus leek het erop dat er snel zou moeten gehandeld worden.

Bastia doet de deur dicht voor Standard en de andere geïnteresseerden

Ondertussen lijkt er echter nog extra slecht nieuws te zijn opgedoken. Volgens een Franse transfergoeroe is de deur van Bastia gesloten. Zij willen niet langer dat hij zal vertrekken deze winter en er wordt vooral naar de zomer gekeken.

"Bastia heeft een transfer van Zakaria Ariss voorlopig uitgesloten. De aanbiedingen zijn onvoldoende en de club wil de selectie niet verzwakken. Ze geven er de voorkeur aan hem in juni te laten gaan", klinkt het bij Mohamed Toubache-Ter.

