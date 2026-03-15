LIVE: La Louvière houdt voorsprong voorlopig vast in Brugge: rusten!
Cercle Brugge en La Louvière sluiten speeldag 29 tegen elkaar af. Beide teams hebben een overwinning nodig als ze de Relegation Play-offs willen vermijden. En dus staat er heel wat druk op de ketel! Volg de match hier LIVE en op de voet.
Rust
45+20
En zo gaan we rusten met een 0-1 voorsprong voor de bezoekers. Die kwam heel snel op het scorebord te staan.
Rust
45+1
Wat brengt de extra tijd? Door wat blessurebehandelingen en een VAR-check moeten er toch vijf minuten bij komen.
45
We krijgen 5 minuten blessuretijd.
43
Nog kansen in deze eerste helft? Het blijft afwachten wat er nog zal gaan gebeuren.
40
We kabbelen stilaan richting rust. Wat krijgen we hier nog?
37
Kondo neemt een bal op de slof na een corner, maar over de kooi van Peano.
34
Gele kaart voor Jordi Liongola
34
Nazinho gaat nu ook tegen de grond. Het is een bitse wedstrijd bij momenten.
31
Halfuur ver. Cercle Brugge gaat steeds naarstiger op zoek naar de gelijkmaker.
28
Adewumi met een kopbal. De druk wordt groter.
26
Vanzeir mist zijn controle een beetje. Daar zat meer in!
23
Halfweg de tweede helft. Diakité en Ashimeru met een stevige botsing. Ze hebben allebei verzorging nodig.
20
We zijn twintig minuten ver. Cercle Brugge heeft de match nog niet echt in handen kunnen nemen.
17
Voorzet Magnée. Peano weet de bal te pakken voor het echt gevaarlijk kan worden.
16
Gele kaart voor Flavio Nazinho
14
Cercle Brugge gaat nu iets moeten gaan verzinnen. Voorlopig zoeken ze openingen, zonder kansen.
13
Gele kaart voor Pape Moussa Fall
11
Pittig matchbegin toch wel. Na Fall nu ook Nazinho al op de bon.
8
Aan de overkant eerst Vanzeir en dan Adewumi, maar Peano houdt de netten ongeschonden.
6
Doelpunt van Pape Moussa Fall (Penalty)
5
Eerste grote kans van de wedstrijd en meteen 0-1 voor La Louvière via een strafschop van Pape Moussa Fall. Droomstart voor De Wolven!
3
Aan de overkant gaat de bal meteen op de stip na een fout van Kondo. Kan La Louvière er 0-1 van maken?
2
Magnée knalt meteen het stof uit het veld. Stevige poging, geen doelpunt.
1
Cercle Brugge - La Louvière: 0-1
1
De bal rolt in Jan Breydel!
Vooraf
Warleson
| 6.29
Warleson @ Cercle Brugge - La Louvière6.29
|45
|0
|0
|1
|0
|0/0
|0
|0
|1
|0
Geel /
Rood
0 / 0
|0
|0
|0
|11/15 (73.3%)
|0
|0
|0/0
|3/11 (27.3%)
|4
Nazinho Flavio
| 5.89
Flavio Nazinho @ Cercle Brugge - La Louvière5.89
|45
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|1
|2
|0
Geel /
Rood
1 / 0
|0
|0
|0
|0/1 (0%)
|9/15 (60%)
|1
|1
|1/2 (50%)
|0/2 (0%)
|9
Kondo Geoffrey
| 6.99
Geoffrey Kondo @ Cercle Brugge - La Louvière6.99
|45
|0
|0
|1
|1
|5
|0
|1
|0
|0
Geel /
Rood
0 / 0
|1
|0
|0
|29/34 (85.3%)
|0
|0
|0/0
|4/5 (80%)
|5
Kakou Emmanuel
| 6.51
Emmanuel Kakou @ Cercle Brugge - La Louvière6.51
|45
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|1
|0
|0
Geel /
Rood
0 / 0
|0
|0
|0
|20/21 (95.2%)
|0
|0
|0/0
|1/3 (33.3%)
|1
Magnée Gary
| 6.17
Gary Magnée @ Cercle Brugge - La Louvière6.17
|45
|0
|0
|1
|0
|3
|0
|0
|0
|0
Geel /
Rood
0 / 0
|2
|0
|0
|14/24 (58.3%)
|2
|0
|2/4 (50%)
|5/12 (41.7%)
|15
Diop Edan
| 6.53
Edan Diop @ Cercle Brugge - La Louvière6.53
|45
|0
|0
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|0
Geel /
Rood
0 / 0
|1
|0
|0
|1/1 (100%)
|12/18 (66.7%)
|1
|0
|1/1 (100%)
|0/0
|9
Van der Bruggen Hannes
| 5.9
Hannes Van der Bruggen @ Cercle Brugge - La Louvière5.9
|45
|0
|0
|4
|0
|2
|0
|0
|2
|0
Geel /
Rood
0 / 0
|1
|0
|0
|12/20 (60%)
|0
|0
|0/0
|2/3 (66.7%)
|10
Gerkens Pieter
| 6.43
Pieter Gerkens @ Cercle Brugge - La Louvière6.43
|45
|0
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
Geel /
Rood
0 / 0
|1
|0
|0
|0/1 (0%)
|12/16 (75%)
|0
|0
|0/0
|2/4 (50%)
|5
Adewumi Oluwaseun
| 6.23
Oluwaseun Adewumi @ Cercle Brugge - La Louvière6.23
|45
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
Geel /
Rood
0 / 0
|2
|2
|0
|1/1 (100%)
|6/12 (50%)
|0
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|9
Diakite Oumar
| 6.59
Oumar Diakite @ Cercle Brugge - La Louvière6.59
|45
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|1
|0
Geel /
Rood
0 / 0
|0
|0
|0
|1/1 (100%)
|9/9 (100%)
|2
|1
|0/0
|0/0
|3
Vanzeir Dante
| 6.29
Dante Vanzeir @ Cercle Brugge - La Louvière6.29
|45
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|1
Geel /
Rood
0 / 0
|1
|1
|0
|0/1 (0%)
|8/10 (80%)
|0
|0
|0/3 (0%)
|0/0
|9
Diakite Ibrahim
Peano Marcos Hernán
| 7.6
Marcos Hernán Peano @ Cercle Brugge - La Louvière7.6
|45
|0
|0
|3
|0
|1/1
|1
|0
|1
|0
Geel /
Rood
0 / 0
|0
|0
|0
|15/26 (57.7%)
|0
|0
|0/0
|17/32 (53.1%)
|11
Maisonneuve Maxence
| 6.73
Maxence Maisonneuve @ Cercle Brugge - La Louvière6.73
|45
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|0
|0
Geel /
Rood
0 / 0
|0
|0
|0
|1/2 (50%)
|9/13 (69.2%)
|0
|0
|0/0
|3/6 (50%)
|6
Okou Yllan
| 7.02
Yllan Okou @ Cercle Brugge - La Louvière7.02
|45
|0
|0
|2
|1
|3
|2
|0
|0
|0
Geel /
Rood
0 / 0
|2
|0
|0
|6/12 (50%)
|0
|0
|0/1 (0%)
|2/10 (20%)
|11
Faye Wagane
| 7.14
Wagane Faye @ Cercle Brugge - La Louvière7.14
|45
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|3
|0
Geel /
Rood
0 / 0
|2
|1
|0
|7/11 (63.6%)
|0
|0
|0/0
|0/4 (0%)
|5
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
- Schoten op doel: 1/2
- Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
|
Gillot Nolan
|
| 7.19
Nolan Gillot @ Cercle Brugge - La Louvière7.19
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/8 (75%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|4/9 (44.4%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
- Sleutelpasses: 2
- Nauwkeurige voorzetten: 4/9 (44.4%)
|
Ito Joël
|
| 6.67
Joël Ito @ Cercle Brugge - La Louvière6.67
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/16 (81.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/4 (25%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
- Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
|
Lahssaini Sami
|
| 6.56
Sami Lahssaini @ Cercle Brugge - La Louvière6.56
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/13 (53.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/6 (0%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 7/13 (53.8%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
|
Liongola Jordi
|
| 6.61
Jordi Liongola @ Cercle Brugge - La Louvière6.61
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|3/4 (75%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/13 (69.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|1/2 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|10
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Ashimeru Majeed
|
| 6.79
Majeed Ashimeru @ Cercle Brugge - La Louvière6.79
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|2
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/2 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/16 (68.8%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|9
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/2
- Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Moussa Fall Pape
⚽
|
| 7.0
Pape Moussa Fall @ Cercle Brugge - La Louvière7.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|1
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|3
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/14 (42.9%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|11
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Penalty: 1
- Nauwkeurige passes: 6/14 (42.9%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 1/1
|
Afriyie Jerry
|
| 6.47
Jerry Afriyie @ Cercle Brugge - La Louvière6.47
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/9 (77.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|Bank
|
De Schrevel Celestin
|
|
|
|
|
Lutonda Thierry
|
|
|
|
|
Beka Beka Alexis
|
|
|
|
|
Gueulette Samuel
|
|
|
|
|
Benavides Dario
|
|
|
|
|
Nsingi Nachon
|
|
|
|
|
Soumaré Bryan
|
|
|
|
|
Makaté Cristian
|
|
|
|