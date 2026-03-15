Datum: 15/03/2026 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 29

LIVE: La Louvière houdt voorsprong voorlopig vast in Brugge: rusten!

Cercle Brugge en La Louvière sluiten speeldag 29 tegen elkaar af. Beide teams hebben een overwinning nodig als ze de Relegation Play-offs willen vermijden. En dus staat er heel wat druk op de ketel! Volg de match hier LIVE en op de voet.

45+20
 En zo gaan we rusten met een 0-1 voorsprong voor de bezoekers. Die kwam heel snel op het scorebord te staan.


45+1
 Wat brengt de extra tijd? Door wat blessurebehandelingen en een VAR-check moeten er toch vijf minuten bij komen.
45
 We krijgen 5 minuten blessuretijd.
43
 Nog kansen in deze eerste helft? Het blijft afwachten wat er nog zal gaan gebeuren.
40
 We kabbelen stilaan richting rust. Wat krijgen we hier nog?
37
 Kondo neemt een bal op de slof na een corner, maar over de kooi van Peano.
34
  Gele kaart voor Jordi Liongola
34
 Nazinho gaat nu ook tegen de grond. Het is een bitse wedstrijd bij momenten.
31
 Halfuur ver. Cercle Brugge gaat steeds naarstiger op zoek naar de gelijkmaker.
28
 Adewumi met een kopbal. De druk wordt groter.
26
 Vanzeir mist zijn controle een beetje. Daar zat meer in!
23
 Halfweg de tweede helft. Diakité en Ashimeru met een stevige botsing. Ze hebben allebei verzorging nodig.
20
 We zijn twintig minuten ver. Cercle Brugge heeft de match nog niet echt in handen kunnen nemen.
17
 Voorzet Magnée. Peano weet de bal te pakken voor het echt gevaarlijk kan worden.
16
  Gele kaart voor Flavio Nazinho
14
 Cercle Brugge gaat nu iets moeten gaan verzinnen. Voorlopig zoeken ze openingen, zonder kansen.
13
  Gele kaart voor Pape Moussa Fall
11
 Pittig matchbegin toch wel. Na Fall nu ook Nazinho al op de bon.
8
 Aan de overkant eerst Vanzeir en dan Adewumi, maar Peano houdt de netten ongeschonden.
6

Goal 		Doelpunt van Pape Moussa Fall (Penalty)
5
 Eerste grote kans van de wedstrijd en meteen 0-1 voor La Louvière via een strafschop van Pape Moussa Fall. Droomstart voor De Wolven!
3
 Aan de overkant gaat de bal meteen op de stip na een fout van Kondo. Kan La Louvière er 0-1 van maken?
2
 Magnée knalt meteen het stof uit het veld. Stevige poging, geen doelpunt.
1
 Cercle Brugge - La Louvière: 0-1
1
 De bal rolt in Jan Breydel!

Vooraf
Cercle Brugge en La Louvière sluiten speeldag 29 tegen elkaar af. Beide teams hebben een overwinning nodig als ze de Relegation Play-offs willen vermijden. En dus staat er heel wat druk op de ketel!

Cercle Brugge Cercle Brugge
Warleson 6.29  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/11 (27.3%)
Meer statistieken
Nazinho Flavio   5.89  
  • Nauwkeurige passes: 9/15 (60%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Kondo Geoffrey 6.99  
  • Nauwkeurige passes: 29/34 (85.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Kakou Emmanuel 6.51  
  • Nauwkeurige passes: 20/21 (95.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Magnée Gary 6.17  
  • Nauwkeurige passes: 14/24 (58.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/12 (41.7%)
Meer statistieken
Diop Edan 6.53  
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Van der Bruggen Hannes 5.9  
  • Nauwkeurige passes: 12/20 (60%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Gerkens Pieter 6.43  
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Adewumi Oluwaseun 6.23  
  • Nauwkeurige passes: 6/12 (50%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Diakite Oumar 6.59  
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Vanzeir Dante 6.29  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bank
Diakite Ibrahim  
Ngoura Steve  
Konate Valy  
Diaby Ibrahima  
Delanghe Maxime  
Jurado Heriberto  
De Wilde Nils  
Caicedo Royer  
Kouassi Krys  
 

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán 7.6  
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Maisonneuve Maxence 6.73  
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Okou Yllan 7.02  
  • Nauwkeurige passes: 6/12 (50%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/10 (20%)
Meer statistieken
Faye Wagane 7.14  
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Gillot Nolan 7.19  
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Ito Joël 6.67  
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Lahssaini Sami 6.56  
  • Nauwkeurige passes: 7/13 (53.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Liongola Jordi   6.61  
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Ashimeru Majeed 6.79  
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Moussa Fall Pape  7.0  
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/14 (42.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Afriyie Jerry 6.47  
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
De Schrevel Celestin  
Lutonda Thierry  
Beka Beka Alexis  
Gueulette Samuel  
Benavides Dario  
Nsingi Nachon  
Soumaré Bryan  
Makaté Cristian  
Jérémy Taravel is in de wolken met deze nieuwkomer bij Anderlecht

Jérémy Taravel blijft zeker tot het einde van het seizoen bij Anderlecht. De Fransman werd van interim-coach gepromoveerd tot T1 en mag zich verder bewijzen in onze hoofdst...

Duidelijke frustraties: bij Cercle zijn ze het stilaan grondig beu en Onur Cinel zegt ook waarom

Cercle Brugge moet zich opnieuw aanpassen voor het duel met La Louvière en dat valt slecht bij Onur Cinel. De coach spaart zijn kritiek niet, maar weet ook dat zondag maar ...

Johan Boskamp is duidelijk over beslissing van Anderlecht rond Jérémy Taravel

Anderlecht blijft indruk maken onder Jérémy Taravel. Na de bekerfinale en play-off 1 krijgt de interim-coach nu ook het volle vertrouwen, en daar heeft Johan Boskamp een du...

Stad Brugge brengt geluk: 12 op 12 op komst?

Morgen trekt RAAL naar Cercle Brugge. Een wedstrijd die zonder twijfel cruciaal is in de onderste regionen van het klassement. De club heeft wel zin in de wedstrijd tegen D...

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 La Louvière La Louvière
