LIVE: La Louvière houdt voorsprong voorlopig vast in Brugge: rusten!

45+20

En zo gaan we rusten met een 0-1 voorsprong voor de bezoekers. Die kwam heel snel op het scorebord te staan.



45+1

Wat brengt de extra tijd? Door wat blessurebehandelingen en een VAR-check moeten er toch vijf minuten bij komen.



45

We krijgen 5 minuten blessuretijd.



43

Nog kansen in deze eerste helft? Het blijft afwachten wat er nog zal gaan gebeuren.



40

We kabbelen stilaan richting rust. Wat krijgen we hier nog?



37

Kondo neemt een bal op de slof na een corner, maar over de kooi van Peano.



34

Gele kaart voor Jordi Liongola





34

Nazinho gaat nu ook tegen de grond. Het is een bitse wedstrijd bij momenten.



31

Halfuur ver. Cercle Brugge gaat steeds naarstiger op zoek naar de gelijkmaker.



28

Adewumi met een kopbal. De druk wordt groter.



26

Vanzeir mist zijn controle een beetje. Daar zat meer in!



23

Halfweg de tweede helft. Diakité en Ashimeru met een stevige botsing. Ze hebben allebei verzorging nodig.



20

We zijn twintig minuten ver. Cercle Brugge heeft de match nog niet echt in handen kunnen nemen.



17

Voorzet Magnée. Peano weet de bal te pakken voor het echt gevaarlijk kan worden.



16

Gele kaart voor Flavio Nazinho





14

Cercle Brugge gaat nu iets moeten gaan verzinnen. Voorlopig zoeken ze openingen, zonder kansen.



13

Gele kaart voor Pape Moussa Fall





11

Pittig matchbegin toch wel. Na Fall nu ook Nazinho al op de bon.



8

Aan de overkant eerst Vanzeir en dan Adewumi, maar Peano houdt de netten ongeschonden.



6



Doelpunt van Pape Moussa Fall (Penalty)





5

Eerste grote kans van de wedstrijd en meteen 0-1 voor La Louvière via een strafschop van Pape Moussa Fall. Droomstart voor De Wolven!



3

Aan de overkant gaat de bal meteen op de stip na een fout van Kondo. Kan La Louvière er 0-1 van maken?



2

Magnée knalt meteen het stof uit het veld. Stevige poging, geen doelpunt.



1

Cercle Brugge - La Louvière: 0-1





1

De bal rolt in Jan Breydel!

