Standard Luik wil deze verdediger... maar er is een groot probleem

Standard Luik wil een jonge verdediger van Bastia aantrekken, maar het budget vormt een probleem. Marc Wilmots moet verkopen voordat hij kan kopen. En dus gaan we een heel spannende week in.

Standard Luik denkt aan de toekomst. Na meerdere versterkingen deze winter wil de club daarbij zeker nog niet stoppen. Marc Wilmots heeft een plan in gedachten en een nieuw veelzijdig profiel trekt al zijn aandacht.

Wilmots wil Zakaria Ariss van Bastia naar Standard halen

Deze speler is Zakaria Ariss, een 21-jarige verdediger die bij Bastia in de Ligue 2 speelt, volgens de informatie van Le Soir. De Marokkaan kan in de centrale defensie spelen of aan de rechterkant. Hij zou de voorziene vertrekkers in de defensie kunnen vervangen. Afgelopen zomer aangekomen op Corsica, wordt zijn waarde geschat op 1,8 miljoen euro.

Volgens dezelfde bron heeft hij met Wilmots gesproken en vindt hij het Luikse project aantrekkelijk. Onder contract tot 2028 zou hij bereid zijn de uitdaging bij Sclessin aan te gaan. Dat is een goede gelegenheid om de toekomst voor te bereiden.

Budget van Standard levert problemen op

Standard wordt echter voorlopig stevig belemmerd door zijn budget. Nadat er geld is uitgegeven aan Mortensen en Nguene, zijn de kassa's op Sclessin leeg. De club moet spelers verkopen om het geld vrij te maken.



Philadelphia, Stuttgart of Dinamo Zagreb staan ook op de radar en volgen de situatie nauwlettend. Als Standard niet snel in actie komt, kan deze versterking hen onder de neus voorbijgaan. Tijd om snel wat te verkopen dus?