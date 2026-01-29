"Een enorm potentieel": Ajax plukt officieel heel groot talent weg bij Anderlecht

Samory Koné, die uitkwam voor de U18 van RSC Anderlecht, trekt weg uit Brussel en zet zijn carrière voort bij Ajax. De jonge flankaanvaller tekende er een contract voor drie seizoenen en start bij de U16.

Belgische clubs slagen er soms moeilijk in om hun grootste jonge talenten te behouden. Al op erg jonge leeftijd worden spelers hevig begeerd door buitenlandse projecten, die vaak ook hun entourage overtuigen om snel elders hun geluk te beproeven.

Dat overkomt nu ook RSC Anderlecht: paars-wit verliest Samory Koné nu ook officieel. Kone is een groot talent uit Neerpede dat sinds woensdag 16 jaar is en dit seizoen uitkwam voor de U18. De rechtsbuiten is ook Belgisch U16-international.

Samory Koné verlaat Anderlecht voor Ajax

Koné heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend bij Ajax Amsterdam, dat zijn komst donderdagochtend bekendmaakte via de officiële kanalen. "Samory is een explosieve buitenspeler die veel creativiteit met zich meebrengt", zegt Directeur Voetbal Marijn Beuker op de clubwebsite.

"Hij is technisch zeer begaafd en sterk in 1-tegen-1 situaties. Bovendien komt Samory uit de gerenommeerde jeugdopleiding van Anderlecht en hij heeft daar laten zien over een enorm potentieel te beschikken. We zijn blij dat opnieuw een talentvolle speler dankzij het goede werk van onze jeugdscouting voor Ajax heeft gekozen en we hebben er vertrouwen in dat hij zich bij ons verder gaat ontwikkelen", aldus Beuker.

Koné zal voorlopig nog niet meteen aansluiten bij spelers als Jorthy Mokio, Mika Godts en Rayane Bounida. Hij start zijn avontuur bij de U16 van Ajax, maar zou op termijn kunnen doorstromen naar Jong Ajax, dat actief is in de Nederlandse tweede klasse.



