'Club Brugge-flop van 17 miljoen euro heeft nieuw avontuur beet'

Club Brugge betaalde ooit 17 miljoen euro voor Roman Yaremchuk en verkocht hem later voor 2 miljoen aan Olympiakos. Nu staat de Oekraïense spits dicht bij een overstap naar de Ligue 1, waar hij bij Lyon mogelijk een aanvalskoppel kan vormen met Endrick.

Roman Yaremchuk, die in België doorbrak bij KAA Gent, verliet in 2021 de Jupiler Pro League voor Benfica voor een bedrag van 17 miljoen euro. Een seizoen later maakte de Oekraïense spits een opvallende terugkeer naar België.

Dit keer koos hij voor Club Brugge, dat toen de duurste inkomende transfer uit zijn geschiedenis afrondde. Het betaalde 17 miljoen euro voor de aanvaller.

Maar Yaremchuk kon de hoge verwachtingen nooit inlossen. In 32 wedstrijden bleef hij steken op zes doelpunten en drie assists. Er werd een oplossing gevonden voor hem.

Roman Yaremchuk met Endrick bij Lyon?

Na een uitleenbeurt aan Valencia werd Yaremchuk voor amper 2 miljoen euro verkocht aan Olympiakos. Dit seizoen moet hij zich daar tevredenstellen met een rol als supersub. Hij kwam slechts 604 minuten in officiële wedstrijden in actie, al leverde dat wel vier goals en één assist op.

Hoewel hij nog onder contract ligt tot 2028, zou hij Griekenland deze winter al kunnen verlaten voor een avontuur in… Frankrijk. Volgens informatie van Sport-FM, bevestigd door Sacha Tavolieri, staat Roman Yaremchuk namelijk dicht bij een uitleenbeurt aan Lyon, waar hij in de aanval gekoppeld zou worden aan Endrick.

De gesprekken tussen de verschillende partijen zouden al vergevorderd zijn, met het oog op een betalende huurdeal met aankoopoptie. De bedoeling is om het dossier af te ronden vóór de laatste speeldag van de Champions League, die woensdagavond op het programma staat.

