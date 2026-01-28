Transfer in stroomversnelling: 'Club Brugge heeft akkoord over nieuwe speler, medische tests komen eraan'

Club Brugge heeft een akkoord bereikt over de transfer van Andre Garcia. Dat meldt Fabrizio Romano op X.

Club Brugge wil zich nog versterken deze wintermercato en dat lijkt nu te gaan gebeuren. Dinsdag raakte al bekend dat blauw-zwart een bod indiende bij Reading voor Andre Garcia

Ondertussen is die transfer in een stroomversnelling geraakt. Transferexpert Fabrizio Romano schrijft woensdag op X (vroeger Twitter) dat Club Brugge een akkoord heeft bereikt over een transfer.

Transfer in stroomversnelling: medische tests op komst

Het 18-jarige talent zou al onderweg zijn om zijn medische tests af te leggen in West-Vlaanderen. De linksachter zou dus al snel kunnen worden voorgesteld bij blauw-zwart.

Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 550.000 euro, waardoor het erop lijkt dat Club niet erg diep in de buidel moet tasten. Hij was overigens ook U18-international bij Engeland.



Met Reading speelde Garcia in de League One, het derde niveau van het Engelse voetbal. Hij speelde al 56 wedstrijden voor de eerste ploeg op 18-jarige leeftijd, wat toch indrukwekkend is. Hij scoorde twee doelpunten en gaf drie assists.