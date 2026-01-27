Fabrizio Romano bevestigt: 'Club Brugge doet bod in Engeland voor linksachter'

Fabrizio Romano bevestigt: 'Club Brugge doet bod in Engeland voor linksachter'
Foto: © photonews

Club Brugge wil er de komende maanden helemaal staan in de Jupiler Pro League. Naast een mogelijk stekje in de top-24 van de Champions League is het toch vooral belangrijk om er te staan in de strijd om de titel. Mogelijk gaan ze daarvoor ook in Engeland shoppen.

Club Brugge zou een aanbod hebben gedaan aan Andre Garcia, een jonge linksachter van Reading. Dat team komt momenteel uit in de Engelse League One, het derde niveau in Engeland onder de Premier League en Championship.

Club Brugge toont interesse in Andre Garcia van Reading

De jongeling van Reading heeft een aflopend contract bij Reading en zou dus volgende zomer gratis kunnen worden opgepikt. Mogelijk wil Club Brugge nu alsnog een klein bedrag op tafel gooien om de speler in huis te halen.

Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano heeft Club Brugge alvast een eerste bod gedaan op Andre Garcia. Daarmee willen ze hem nog deze winter in huis halen, zodat hij al kan rijpen naar de volgende seizoenen toe. 

'Club Brugge doet koopje bij Reading met Andre Garcia'

Garcia speelde tot nu toe 56 matchen voor het eerste elftal van Reading, waarin hij 2 doelpunten wist te maken en 3 keer een assist afleverde. Dit seizoen heeft hij - met de B-kern inclusief - al drie goals gemaakt en een assist afgeleverd in zestien wedstrijden.

De jongeling is ook international bij de U18 van Engeland geweest en maakt indruk op de scouts. Volgens Transfermarkt heeft hij een marktwaarde van 550.000 euro, waardoor Club Brugge een koopje met hem kan doen.

