Na Europese topavond voor België: dit is de impact op de UEFA-coëfficiënt
Foto: © photonews

Zonder het even goed te doen als Portugal, kende België woensdagavond wel een sterke avond op de UEFA-coëfficiëntenranking. Daardoor wordt de wedstrijd tussen Racing Genk en Malmö alleen maar belangrijker.

Ondanks zijn uitschakeling boekte Union Saint-Gilloise woensdagavond toch een mooie overwinning tegen Atalanta. Die levert 0,400 punt op voor de UEFA-coëfficiënt, net zoals de zege van Club Brugge tegen Marseille.

Twee overwinningen in de Champions League betekenen samen +0,800 punt, aangevuld met 0,300 punt dankzij de 19e plaats van Club Brugge (6 × 0,050). Op één avond sprokkelde België zo 1,100 punt voor de UEFA-coëfficiënt.

Een mooi resultaat, al verbleekt het tegenover dat van Portugal. Daar plaatste Benfica zich nipt voor de barrages van de Champions League en eindigde Sporting CP in de top 8. Daardoor wipt de Liga Portugal over de Eredivisie en neemt ze de zesde plaats in op de ranglijst.

Waar staat België op de UEFA-coëfficiëntenranking?

België staat dit seizoen achtste in de coëfficiëntenranking 2025-2026, maar lijkt vanaf volgend seizoen wel Nederland voorbij te steken en zo de zevende plaats in te nemen. Die ranking is cruciaal voor het aantal Europese tickets per competitie.

Veel zal dat voor België echter niet veranderen. Nederland blijft normaal gezien achter Portugal en zal dus drie deelnemers in de Champions League behouden: twee rechtstreeks in de groepsfase en één in de voorrondes. Enkel met een overwinning én een top 8-notering van Racing Genk zou België daar dichter bij kunnen komen. België moet dus zesde staan om drie tickets (2 rechtstreeks + 1 via voorrondes) te krijgen.

Lees ook... Opvolger voor Onyedika: 'Club Brugge wil shoppen bij ... KRC Genk'

Champions League

 Speeldag 8
Pafos FC Pafos FC 4-1 Slavia Praag Slavia Praag
SL Benfica SL Benfica 4-2 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 1-1 Newcastle United Newcastle United
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 Bodø Glimt Bodø Glimt
Monaco Monaco 0-0 Juventus Juventus
Club Brugge Club Brugge 3-0 Marseille Marseille
Barcelona Barcelona 4-1 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Union SG Union SG 1-0 Atalanta Atalanta
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0-2 Inter Milaan Inter Milaan
Manchester City Manchester City 2-0 Galatasaray Galatasaray
Liverpool FC Liverpool FC 6-0 FK Qarabag FK Qarabag
Ajax Ajax 1-2 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal Villarreal
Arsenal Arsenal 3-2 Kairat Almaty Kairat Almaty
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 0-2 Tottenham Tottenham
Napoli Napoli 2-3 Chelsea Chelsea
PSV PSV 1-2 Bayern München Bayern München
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 2-3 Sporting Lissabon Sporting Lissabon

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over "Een enorm potentieel": Ajax plukt officieel heel groot talent weg bij Anderlecht Walter Baseggio Walter Baseggio over Grootspraak bij Vanaken? Kapitein van Club denkt al verder in de Champions League JaKu JaKu over De enorme blunder van Club Brugge na de uitschakeling van Marseille JaKu JaKu over Jelle Vossen en Toby Alderweireld kunnen niet duidelijker zijn over doelmannenkwestie bij Club Brugge JaKu JaKu over Franse pers zwaar onder de indruk van twee absolute uitblinkers bij Club Brugge stefje stefje over SK Beveren realiseert waanzinnige comeback, ook Lierse en RSCA Futures zorgen voor spektakel Birger J. Birger J. over Opvolger voor Onyedika: 'Club Brugge wil shoppen bij ... KRC Genk' Kompany_GOAT Kompany_GOAT over Kassa kassa: Club Brugge rondt gigantische kaap en schrijft geschiedenis FC BRUGES FC BRUGES over Club Brugge - Marseille: 3-0 Birger J. Birger J. over Succes Club Brugge heeft ook keerzijde: Aleksandar Stankovic na één seizoen alweer weg? Kantine
