Na Europese topavond voor België: dit is de impact op de UEFA-coëfficiënt

Zonder het even goed te doen als Portugal, kende België woensdagavond wel een sterke avond op de UEFA-coëfficiëntenranking. Daardoor wordt de wedstrijd tussen Racing Genk en Malmö alleen maar belangrijker.

Ondanks zijn uitschakeling boekte Union Saint-Gilloise woensdagavond toch een mooie overwinning tegen Atalanta. Die levert 0,400 punt op voor de UEFA-coëfficiënt, net zoals de zege van Club Brugge tegen Marseille.

Twee overwinningen in de Champions League betekenen samen +0,800 punt, aangevuld met 0,300 punt dankzij de 19e plaats van Club Brugge (6 × 0,050). Op één avond sprokkelde België zo 1,100 punt voor de UEFA-coëfficiënt.

Een mooi resultaat, al verbleekt het tegenover dat van Portugal. Daar plaatste Benfica zich nipt voor de barrages van de Champions League en eindigde Sporting CP in de top 8. Daardoor wipt de Liga Portugal over de Eredivisie en neemt ze de zesde plaats in op de ranglijst.

Waar staat België op de UEFA-coëfficiëntenranking?

België staat dit seizoen achtste in de coëfficiëntenranking 2025-2026, maar lijkt vanaf volgend seizoen wel Nederland voorbij te steken en zo de zevende plaats in te nemen. Die ranking is cruciaal voor het aantal Europese tickets per competitie.

Veel zal dat voor België echter niet veranderen. Nederland blijft normaal gezien achter Portugal en zal dus drie deelnemers in de Champions League behouden: twee rechtstreeks in de groepsfase en één in de voorrondes. Enkel met een overwinning én een top 8-notering van Racing Genk zou België daar dichter bij kunnen komen. België moet dus zesde staan om drie tickets (2 rechtstreeks + 1 via voorrondes) te krijgen.



