Jelle Vossen en Toby Alderweireld kunnen niet duidelijker zijn over doelmannenkwestie bij Club Brugge

Club Brugge boekte woensdag een klinkende 3-0-zege tegen Marseille en hield nog eens de nul. Dat viel samen met de terugkeer van Simon Mignolet onder de lat, die meteen zijn stempel drukte op de avond.

Club Brugge heeft woensdagavond overtuigend met 3-0 gewonnen van Olympique Marseille in de Champions League. Blauw-zwart speelde een goede wedstrijd én kon nog eens de nul houden, wat nu toch al even geleden was.

Toeval zal het niet geweest zijn: Simon Mignolet stond voor het eerst sinds lange tijd opnieuw tussen de palen. Hij hield zijn ploeg op bepaalde momenten heel goed recht met knappe saves.

Mignolet opnieuw onbetwist nummer één bij blauw-zwart?

"Ik denk dat na deze wedstrijd duidelijk is dat hij moet blijven staan", zegt Jelle Vossen volgens Het Laatste Nieuws. "Ivan Leko gaf al aan dat als Mignolet fit is hij zijn nummer één is. Na zo’n prestatie denk ik niet dat de coach hem snel uit de ploeg zal zetten."

Nu is het de bedoeling dat hij weer iedere wedstrijd in doel staat, tot het einde van het seizoen. Dan loopt ook zijn contract af. Vertrekt Mignolet, stopt hij, of tekent hij een nieuw contract bij Club?

"Het antwoord ligt bij Simon zelf. Voelt hij dat zijn lichaam achteruitgaat, of voelt hij dat een jaartje op hetzelfde niveau nog wel moet lukken?", vraagt Toby Alderweireld zich af. "Dat kan in de toekomst ook in een andere rol, met bijvoorbeeld een jonge keeper naast hem die hij meehelpt te begeleiden. Maar als hij een niveau zoals vandaag haalt, moet Mignolet altijd spelen. Punt."