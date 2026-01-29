'Westerlo mikt hoog en gaat shoppen in Frankrijk'

'Westerlo mikt hoog en gaat shoppen in Frankrijk'
Foto: © photonews

Westerlo wil een rustige tweede seizoenshelft beleven en zich vlot gaan handhaven in de Jupiler Pro League. De Kemphanen mikken dus nog op versterking voor het einde van de wintermercato. En nu lijkt het er op dat ze een topper beet hebben.

Ongetwijfeld wordt de slotfase van de wintermercato druk bij KVC Westerlo. Eerder liet Het Nieuwsblad al weten dat de Kempense club dichtbij de komst was van twee spelers in de offensieve linie: Afonso Patrao en Denis Estan. In de andere richting zou Kyan Vaesen het Kuipje gaan verlaten.

KVC Westerlo heeft Kwon Hyeok-Kyu van Nantes in het vizier

Maar blijkbaar zou er ook een transfer op het middenveld in zicht zijn. Volgens de informatie van L'Équipe zou dicht Westerlo bij het verwelkomen van Kwon Hyeok-Kyu (24 jaar) zijn. Dat is een defensieve middenvelder van FC Nantes.

Kwon is afgelopen zomer bij Nantes aangekomen, afkomstig van Celtic Glasgow, maar nadat hij dit seizoen 12 wedstrijden in Ligue 1 had gespeeld, heeft de Zuid-Koreaan al een tijdje niet meer gespeeld. Hij heeft nog tot 2028 een contract bij La Beaujoire en wordt geschat op 1 miljoen euro door Transfermarkt.

Nieuwe kans voor Zuid-Koreaan Kwon Hyeok-Kyu na periodes in Schotland en Nantes

Nantes had echter maar 250.000 euro betaald om hem uit Schotland te halen. Het is nu de vraag hoeveel Westerlo heeft uitgegeven om de speler aan te trekken. Kwon is een Zuid-Koreaans U23-international die nooit is opgeroepen voor het A-elftal.


In Schotland kende Kwon Hyeok-Kyu ook geen succes, hetzij bij Celtic Glasgow (geen wedstrijden gespeeld) en ook niet tijdens zijn uitleenperiodes aan Hibernians en St Mirren (22 en 9 gespeelde wedstrijden). In België krijgt hij een nieuwe kans.

