'Anderlecht denkt aan... jeugdproduct én voormalig jeugdcoach van Club Brugge om Besnik Hasi te vervangen'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
'Anderlecht denkt aan... jeugdproduct én voormalig jeugdcoach van Club Brugge om Besnik Hasi te vervangen'
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4320

Besnik Hasi moét komende zondag winnen op het veld van Standard om zijn vel te redden. Zit zijn opvolger al klaar in de wachtkamer? Op de geruchtenmolen circuleert een héél opvallende naam.

Besnik Hasi moét komende zondag de Clasico op het veld van Standard winnen om zijn eigen vel te redden. (Punten)verlies staat gelijk aan zijn C4.

Zit zijn opvolger al klaar in de wachtkamer? Er circuleren alvast enkele namen op de geruchtenmolen. Zo worden Thorsten Fink en… Maarten Martens aan paars-wit gelinkt.

Welke coaches worden genoemd als opvolger van Besnik Hasi bij RSC Anderlecht?

Eerstgenoemde werd dit seizoen aan de deur gezet bij KRC Genk, terwijl Martens net zijn C4 heeft gekregen als coach van AZ Alkmaar. Beide heren zijn dus vrij op te pikken.

Leuk om weten: Martens speelde het grootste deel van zijn carrière in Nederland. Hij doorliep de jeugdreeksen echter op Neerpede én brak ook door in het eerste elftal van Anderlecht.

Breekt er opnieuw een jeugdcoach van Club Brugge door in de Jupiler Pro League?

Lees ook... Hasi moét winnen want... nieuwe bestuurders van Anderlecht hebben terloops ambities bijgesteld
Zijn eerste stappen als coach zette Martens dan weer in de jeugdopleidingen van Club Brugge. En de blauw-zwarte school is de laatste jaren dé referentie als het komt op succesvolle coaches.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Besnik Hasi
Maarten Martens
Thorsten Fink

Meer nieuws

Hasi moét winnen want... nieuwe bestuurders van Anderlecht hebben terloops ambities bijgesteld

Hasi moét winnen want... nieuwe bestuurders van Anderlecht hebben terloops ambities bijgesteld

21:00
Franse pers zwaar onder de indruk van twee absolute uitblinkers bij Club Brugge

Franse pers zwaar onder de indruk van twee absolute uitblinkers bij Club Brugge

10:00
1
LIVE: KRC Genk heeft nog veel om voor te spelen tegen Malmö, coach Hayen roteert

LIVE: KRC Genk heeft nog veel om voor te spelen tegen Malmö, coach Hayen roteert

09:45
Grote zorgen om Jérémy Doku: Pep Guardiola komt met belangrijke update

Grote zorgen om Jérémy Doku: Pep Guardiola komt met belangrijke update

09:30
Marokko én Senegal zwaar gestraft na uit de hand gelopen Afrika Cup-finale

Marokko én Senegal zwaar gestraft na uit de hand gelopen Afrika Cup-finale

09:00
2
De pijnlijke blunder van Club Brugge na de uitschakeling van Marseille

De pijnlijke blunder van Club Brugge na de uitschakeling van Marseille

08:40
5
De kassa rinkelt stevig: dit bedrag verdient Union aan zijn Champions League-campagne

De kassa rinkelt stevig: dit bedrag verdient Union aan zijn Champions League-campagne

08:20
1
Jelle Vossen en Toby Alderweireld kunnen niet duidelijker zijn over doelmannenkwestie bij Club Brugge

Jelle Vossen en Toby Alderweireld kunnen niet duidelijker zijn over doelmannenkwestie bij Club Brugge

08:00
6
🎥 Ongeziene taferen en pure waanzin: doelman kopt Benfica in extremis naar volgende ronde

🎥 Ongeziene taferen en pure waanzin: doelman kopt Benfica in extremis naar volgende ronde

07:42
SK Beveren realiseert waanzinnige comeback, ook Lierse en RSCA Futures zorgen voor spektakel

SK Beveren realiseert waanzinnige comeback, ook Lierse en RSCA Futures zorgen voor spektakel

07:20
7
Nog meer kopzorgen voor Rudi Garcia: na Youri Tielemans en Jérémy Doku (?) is ook deze Rode Duivel voor even buiten strijd

Nog meer kopzorgen voor Rudi Garcia: na Youri Tielemans en Jérémy Doku (?) is ook deze Rode Duivel voor even buiten strijd

06:30
1
🎥 Club Brugge wint met overtuiging van Marseille en gaat door in de Champions League

🎥 Club Brugge wint met overtuiging van Marseille en gaat door in de Champions League

22:56
Seys is helder over clean sheet en spreekt voorkeur uit voor volgende tegenstander Club Brugge Reactie

Seys is helder over clean sheet en spreekt voorkeur uit voor volgende tegenstander Club Brugge

23:45
🎥 Union SG verlaat Champions League met opgeheven hoofd en heerlijk doelpunt

🎥 Union SG verlaat Champions League met opgeheven hoofd en heerlijk doelpunt

22:54
Hier kan je de volledige ontknoping én eindstand van de groepsfase van de Champions League vinden

Hier kan je de volledige ontknoping én eindstand van de groepsfase van de Champions League vinden

23:00
Transfer naar Besiktas of Nice liep fout, maar: 'Stroeykens hoopt dat één van deze twee clubs nog een move zal maken'

Transfer naar Besiktas of Nice liep fout, maar: 'Stroeykens hoopt dat één van deze twee clubs nog een move zal maken'

21:40
Bang wachten op het verdict: Doku valt geblesseerd uit in Champions League-duel

Bang wachten op het verdict: Doku valt geblesseerd uit in Champions League-duel

22:30
Radja Nainggolan is heerlijk eerlijk over zijn bezoekjes aan casino's én geld

Radja Nainggolan is heerlijk eerlijk over zijn bezoekjes aan casino's én geld

22:00
5
'Remko Pasveer gaat op 42-jarige leeftijd een nieuw avontuur aan in de Eredivisie'

'Remko Pasveer gaat op 42-jarige leeftijd een nieuw avontuur aan in de Eredivisie'

21:20
2
Hoofdrol voor reglementswijziging: Arsenal en Bayern München gaan om deze reden ook op laatste speeldag voluit

Hoofdrol voor reglementswijziging: Arsenal en Bayern München gaan om deze reden ook op laatste speeldag voluit

20:40
1
Het is Florentino Perez menens: 'Real Madrid raapt 500 miljoen euro (!) samen om Haaland naar Spanje te halen'

Het is Florentino Perez menens: 'Real Madrid raapt 500 miljoen euro (!) samen om Haaland naar Spanje te halen'

20:20
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/01: Brooks - Mbenza - Yaremchuk - Carboni - Moussa Fall

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/01: Brooks - Mbenza - Yaremchuk - Carboni - Moussa Fall

19:00
Argentijnse media verbazen: 'Boca Juniors wil Romelu Lukaku naar legendarische La Bombonera halen'

Argentijnse media verbazen: 'Boca Juniors wil Romelu Lukaku naar legendarische La Bombonera halen'

20:00
Club Brugge heeft in stadiondossier héél grote stap gezet: Bart Verhaeghe droomt van deze strakke timing

Club Brugge heeft in stadiondossier héél grote stap gezet: Bart Verhaeghe droomt van deze strakke timing

19:40
5
Absolute schoktransfer op komst: 'Huidige Gouden Bal-winnaar trekt naar... Saoedi-Arabië'

Absolute schoktransfer op komst: 'Huidige Gouden Bal-winnaar trekt naar... Saoedi-Arabië'

19:20
Grootspraak bij Vanaken? Kapitein van Club denkt al verder in de Champions League Reactie

Grootspraak bij Vanaken? Kapitein van Club denkt al verder in de Champions League

00:30
4
Goed nieuws voor fans van alle andere JPL-clubs: Westerlo grijpt in na klachten

Goed nieuws voor fans van alle andere JPL-clubs: Westerlo grijpt in na klachten

18:20
Mercato in volle gang bij Club Brugge: 'onderhandelingen lopen over nieuwe flankspeler'

Mercato in volle gang bij Club Brugge: 'onderhandelingen lopen over nieuwe flankspeler'

19:00
Is Sébastien Pocognoli echt de grote verantwoordelijke voor de miserie bij AS Monaco?

Is Sébastien Pocognoli echt de grote verantwoordelijke voor de miserie bij AS Monaco?

18:40
Van bankzitter naar strijden om Europees voetbal: Charleroi dreigt aanvaller te verliezen deze winter

Van bankzitter naar strijden om Europees voetbal: Charleroi dreigt aanvaller te verliezen deze winter

18:00
Standard haalt slag thuis: Rouches troefen AC Milan en Juventus af

Standard haalt slag thuis: Rouches troefen AC Milan en Juventus af

17:20
Na incident in de kleedkamer en voor de Clasico: Ultras van Standard komen met duidelijk statement

Na incident in de kleedkamer en voor de Clasico: Ultras van Standard komen met duidelijk statement

15:00
9
Heel slecht nieuws voor de Rode Duivels: Tielemans nog langer buiten strijd dan gedacht

Heel slecht nieuws voor de Rode Duivels: Tielemans nog langer buiten strijd dan gedacht

17:40
1
Beerschot laat unieke kans liggen in klassement en dat beseft ook Glenn Claes

Beerschot laat unieke kans liggen in klassement en dat beseft ook Glenn Claes

16:15
Transfer in stroomversnelling: 'Club Brugge heeft akkoord over nieuwe speler, medische tests komen eraan'

Transfer in stroomversnelling: 'Club Brugge heeft akkoord over nieuwe speler, medische tests komen eraan'

17:00
2
Heeft Club Brugge écht een probleem? Sonck spreekt Van der Elst tegen

Heeft Club Brugge écht een probleem? Sonck spreekt Van der Elst tegen

16:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 30/01 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 31/01 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 31/01 Westerlo Westerlo
STVV STVV 31/01 Charleroi Charleroi
Standard Standard 01/02 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/02 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 01/02 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 01/02 KV Mechelen KV Mechelen

Nieuwste reacties

Birger J. Birger J. over Union SG - Atalanta: 1-0 fanskb fanskb over SK Beveren realiseert waanzinnige comeback, ook Lierse en RSCA Futures zorgen voor spektakel Nelvafrel Nelvafrel over 'Remko Pasveer gaat op 42-jarige leeftijd een nieuw avontuur aan in de Eredivisie' Polikarpus Polikarpus over De enorme blunder van Club Brugge na de uitschakeling van Marseille wilmabar123 wilmabar123 over Franse pers zwaar onder de indruk van twee absolute uitblinkers bij Club Brugge Admiraal F Admiraal F over Club Brugge - Marseille: 3-0 franchi franchi over Heel slecht nieuws voor de Rode Duivels: Tielemans nog langer buiten strijd dan gedacht storfstievel storfstievel over Na incident in de kleedkamer en voor de Clasico: Ultras van Standard komen met duidelijk statement franchi franchi over Jelle Vossen en Toby Alderweireld kunnen niet duidelijker zijn over doelmannenkwestie bij Club Brugge Nelvafrel Nelvafrel over Grootspraak bij Vanaken? Kapitein van Club denkt al verder in de Champions League Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved