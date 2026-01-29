'Anderlecht denkt aan... jeugdproduct én voormalig jeugdcoach van Club Brugge om Besnik Hasi te vervangen'

Besnik Hasi moét komende zondag winnen op het veld van Standard om zijn vel te redden. Zit zijn opvolger al klaar in de wachtkamer? Op de geruchtenmolen circuleert een héél opvallende naam.

Besnik Hasi moét komende zondag de Clasico op het veld van Standard winnen om zijn eigen vel te redden. (Punten)verlies staat gelijk aan zijn C4.

Zit zijn opvolger al klaar in de wachtkamer? Er circuleren alvast enkele namen op de geruchtenmolen. Zo worden Thorsten Fink en… Maarten Martens aan paars-wit gelinkt.

Welke coaches worden genoemd als opvolger van Besnik Hasi bij RSC Anderlecht?

Eerstgenoemde werd dit seizoen aan de deur gezet bij KRC Genk, terwijl Martens net zijn C4 heeft gekregen als coach van AZ Alkmaar. Beide heren zijn dus vrij op te pikken.

Leuk om weten: Martens speelde het grootste deel van zijn carrière in Nederland. Hij doorliep de jeugdreeksen echter op Neerpede én brak ook door in het eerste elftal van Anderlecht.

Breekt er opnieuw een jeugdcoach van Club Brugge door in de Jupiler Pro League?

Lees ook... Hasi moét winnen want... nieuwe bestuurders van Anderlecht hebben terloops ambities bijgesteld›

Zijn eerste stappen als coach zette Martens dan weer in de jeugdopleidingen van Club Brugge. En de blauw-zwarte school is de laatste jaren dé referentie als het komt op succesvolle coaches.