SK Beveren realiseert waanzinnige comeback, ook Lierse en RSCA Futures zorgen voor spektakel

SK Beveren realiseert waanzinnige comeback, ook Lierse en RSCA Futures zorgen voor spektakel
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Woensdagavond stond niet alleen de Champions League op het menu, ook in de Challenger Pro League werd spektakel geserveerd. Zowel bij Jong Gent-Beveren als RSCA Futures-Lierse kregen de supporters een avond vol goals, kaarten en late wendingen voorgeschoteld.

Woensdagavond werd er niet alleen in de Champions League gevoetbald, maar ook in de Challenger Pro League. Er stonden twee wedstrijden op het programma die uiteindelijk allebei een opvallend wedstrijdverloop kenden.

SK Beveren zorgt voor waanzinnige comeback

Als eerste was er Jong KAA Gent tegen SK Beveren. Het liep al meteen twee keer goed fout voor de leider in het klassement. Jong Gent kwam na twee minuten spelen op voorsprong via Abubakar Abdullahi. Na 25 minuten verdubbelde hij de voorsprong.

Met een dubbele achterstand moest Beveren de kleedkamers in, maar na rust veranderde alles. In minuut 67 zette Margaritha de achtervolging in: 2-1. Vier minuten later scoorde Ferre Slegers al de gelijkmaker. Na 78 minuten spelen ging Beveren erop en erover dankzij Ertürk.

Om het helemaal over de streep te trekken maakte Chris Lokesa er vijf minuten later 2-4 van, waardoor Beveren een opvallende comeback realiseerde. Het staat nu met 57 punten alleen op kop van het klassement.

Twee keer rood en een late gelijkmaker voor Lierse

Lierse ging dan weer op bezoek bij RSCA Futures. Stanic, die overkwam van Charleroi deze winter, zette zijn nieuwe club na een dik halfuur spelen op voorsprong. Lierse kon met een gerust gevoel de kleedkamers in bij rust.

Maar verder in de tweede helft schoot het zich in de voet. Perdichizzi pakte zijn tweede geel en vijf minuten later, toen er nog tien minuten te spelen waren, kreeg ook Adinany een rood karton voor zijn neus. De Futures profiteerde hiervan en scoorden twee keer met doelpunten van Mahroug en Onia-Seke.

In minuut 90+4 was het de 18-jarige Daan De Peuter die in extremis de gelijkmaker scoorde voor de Pallieters. Door het late doelpunt telt Lierse nu 24 punten, waardoor het 10e blijft. RSCA Futures heeft 17 eenheden en staat 13e.

7 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Lierse SK
SK Beveren

Meer nieuws

Franse pers zwaar onder de indruk van twee absolute uitblinkers bij Club Brugge

Franse pers zwaar onder de indruk van twee absolute uitblinkers bij Club Brugge

10:00
1
LIVE: KRC Genk heeft nog veel om voor te spelen tegen Malmö, coach Hayen roteert

LIVE: KRC Genk heeft nog veel om voor te spelen tegen Malmö, coach Hayen roteert

09:45
Grote zorgen om Jérémy Doku: Pep Guardiola komt met belangrijke update

Grote zorgen om Jérémy Doku: Pep Guardiola komt met belangrijke update

09:30
Marokko én Senegal zwaar gestraft na uit de hand gelopen Afrika Cup-finale

Marokko én Senegal zwaar gestraft na uit de hand gelopen Afrika Cup-finale

09:00
2
De pijnlijke blunder van Club Brugge na de uitschakeling van Marseille

De pijnlijke blunder van Club Brugge na de uitschakeling van Marseille

08:40
5
De kassa rinkelt stevig: dit bedrag verdient Union aan zijn Champions League-campagne

De kassa rinkelt stevig: dit bedrag verdient Union aan zijn Champions League-campagne

08:20
1
Jelle Vossen en Toby Alderweireld kunnen niet duidelijker zijn over doelmannenkwestie bij Club Brugge

Jelle Vossen en Toby Alderweireld kunnen niet duidelijker zijn over doelmannenkwestie bij Club Brugge

08:00
6
🎥 Ongeziene taferen en pure waanzin: doelman kopt Benfica in extremis naar volgende ronde

🎥 Ongeziene taferen en pure waanzin: doelman kopt Benfica in extremis naar volgende ronde

07:42
'Anderlecht denkt aan... jeugdproduct én voormalig jeugdcoach van Club Brugge om Besnik Hasi te vervangen'

'Anderlecht denkt aan... jeugdproduct én voormalig jeugdcoach van Club Brugge om Besnik Hasi te vervangen'

07:00
Nog meer kopzorgen voor Rudi Garcia: na Youri Tielemans en Jérémy Doku (?) is ook deze Rode Duivel voor even buiten strijd

Nog meer kopzorgen voor Rudi Garcia: na Youri Tielemans en Jérémy Doku (?) is ook deze Rode Duivel voor even buiten strijd

06:30
1
🎥 Club Brugge wint met overtuiging van Marseille en gaat door in de Champions League

🎥 Club Brugge wint met overtuiging van Marseille en gaat door in de Champions League

22:56
Seys is helder over clean sheet en spreekt voorkeur uit voor volgende tegenstander Club Brugge Reactie

Seys is helder over clean sheet en spreekt voorkeur uit voor volgende tegenstander Club Brugge

23:45
🎥 Union SG verlaat Champions League met opgeheven hoofd en heerlijk doelpunt

🎥 Union SG verlaat Champions League met opgeheven hoofd en heerlijk doelpunt

22:54
Hier kan je de volledige ontknoping én eindstand van de groepsfase van de Champions League vinden

Hier kan je de volledige ontknoping én eindstand van de groepsfase van de Champions League vinden

23:00
Radja Nainggolan is heerlijk eerlijk over zijn bezoekjes aan casino's én geld

Radja Nainggolan is heerlijk eerlijk over zijn bezoekjes aan casino's én geld

22:00
5
Bang wachten op het verdict: Doku valt geblesseerd uit in Champions League-duel

Bang wachten op het verdict: Doku valt geblesseerd uit in Champions League-duel

22:30
Transfer naar Besiktas of Nice liep fout, maar: 'Stroeykens hoopt dat één van deze twee clubs nog een move zal maken'

Transfer naar Besiktas of Nice liep fout, maar: 'Stroeykens hoopt dat één van deze twee clubs nog een move zal maken'

21:40
'Remko Pasveer gaat op 42-jarige leeftijd een nieuw avontuur aan in de Eredivisie'

'Remko Pasveer gaat op 42-jarige leeftijd een nieuw avontuur aan in de Eredivisie'

21:20
2
Hasi moét winnen want... nieuwe bestuurders van Anderlecht hebben terloops ambities bijgesteld

Hasi moét winnen want... nieuwe bestuurders van Anderlecht hebben terloops ambities bijgesteld

21:00
Hoofdrol voor reglementswijziging: Arsenal en Bayern München gaan om deze reden ook op laatste speeldag voluit

Hoofdrol voor reglementswijziging: Arsenal en Bayern München gaan om deze reden ook op laatste speeldag voluit

20:40
1
Het is Florentino Perez menens: 'Real Madrid raapt 500 miljoen euro (!) samen om Haaland naar Spanje te halen'

Het is Florentino Perez menens: 'Real Madrid raapt 500 miljoen euro (!) samen om Haaland naar Spanje te halen'

20:20
2
Argentijnse media verbazen: 'Boca Juniors wil Romelu Lukaku naar legendarische La Bombonera halen'

Argentijnse media verbazen: 'Boca Juniors wil Romelu Lukaku naar legendarische La Bombonera halen'

20:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/01: Brooks - Mbenza - Yaremchuk - Carboni - Moussa Fall

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/01: Brooks - Mbenza - Yaremchuk - Carboni - Moussa Fall

19:00
Club Brugge heeft in stadiondossier héél grote stap gezet: Bart Verhaeghe droomt van deze strakke timing

Club Brugge heeft in stadiondossier héél grote stap gezet: Bart Verhaeghe droomt van deze strakke timing

19:40
5
Absolute schoktransfer op komst: 'Huidige Gouden Bal-winnaar trekt naar... Saoedi-Arabië'

Absolute schoktransfer op komst: 'Huidige Gouden Bal-winnaar trekt naar... Saoedi-Arabië'

19:20
Grootspraak bij Vanaken? Kapitein van Club denkt al verder in de Champions League Reactie

Grootspraak bij Vanaken? Kapitein van Club denkt al verder in de Champions League

00:30
4
Mercato in volle gang bij Club Brugge: 'onderhandelingen lopen over nieuwe flankspeler'

Mercato in volle gang bij Club Brugge: 'onderhandelingen lopen over nieuwe flankspeler'

19:00
Is Sébastien Pocognoli echt de grote verantwoordelijke voor de miserie bij AS Monaco?

Is Sébastien Pocognoli echt de grote verantwoordelijke voor de miserie bij AS Monaco?

18:40
Goed nieuws voor fans van alle andere JPL-clubs: Westerlo grijpt in na klachten

Goed nieuws voor fans van alle andere JPL-clubs: Westerlo grijpt in na klachten

18:20
Van bankzitter naar strijden om Europees voetbal: Charleroi dreigt aanvaller te verliezen deze winter

Van bankzitter naar strijden om Europees voetbal: Charleroi dreigt aanvaller te verliezen deze winter

18:00
Beerschot laat unieke kans liggen in klassement en dat beseft ook Glenn Claes

Beerschot laat unieke kans liggen in klassement en dat beseft ook Glenn Claes

16:15
Heel slecht nieuws voor de Rode Duivels: Tielemans nog langer buiten strijd dan gedacht

Heel slecht nieuws voor de Rode Duivels: Tielemans nog langer buiten strijd dan gedacht

17:40
1
Standard haalt slag thuis: Rouches troefen AC Milan en Juventus af

Standard haalt slag thuis: Rouches troefen AC Milan en Juventus af

17:20
Transfer in stroomversnelling: 'Club Brugge heeft akkoord over nieuwe speler, medische tests komen eraan'

Transfer in stroomversnelling: 'Club Brugge heeft akkoord over nieuwe speler, medische tests komen eraan'

17:00
2
Heeft Club Brugge écht een probleem? Sonck spreekt Van der Elst tegen

Heeft Club Brugge écht een probleem? Sonck spreekt Van der Elst tegen

16:30
Genk-coach Nicky Hayen hakt knopen door voor EL-clash met Malmö

Genk-coach Nicky Hayen hakt knopen door voor EL-clash met Malmö

16:00

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 22
Eupen Eupen 1-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Luik FC Luik FC 1-0 Lommel SK Lommel SK
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 2-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
K Beerschot VA K Beerschot VA 0-0 Seraing Seraing
Jong Genk Jong Genk 0-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
RSCA Futures RSCA Futures 2-2 Lierse SK Lierse SK
KAA Gent KAA Gent 2-4 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

Birger J. Birger J. over Union SG - Atalanta: 1-0 fanskb fanskb over SK Beveren realiseert waanzinnige comeback, ook Lierse en RSCA Futures zorgen voor spektakel Nelvafrel Nelvafrel over 'Remko Pasveer gaat op 42-jarige leeftijd een nieuw avontuur aan in de Eredivisie' Polikarpus Polikarpus over De enorme blunder van Club Brugge na de uitschakeling van Marseille wilmabar123 wilmabar123 over Franse pers zwaar onder de indruk van twee absolute uitblinkers bij Club Brugge Admiraal F Admiraal F over Club Brugge - Marseille: 3-0 franchi franchi over Heel slecht nieuws voor de Rode Duivels: Tielemans nog langer buiten strijd dan gedacht storfstievel storfstievel over Na incident in de kleedkamer en voor de Clasico: Ultras van Standard komen met duidelijk statement franchi franchi over Jelle Vossen en Toby Alderweireld kunnen niet duidelijker zijn over doelmannenkwestie bij Club Brugge Nelvafrel Nelvafrel over Grootspraak bij Vanaken? Kapitein van Club denkt al verder in de Champions League Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved