SK Beveren realiseert waanzinnige comeback, ook Lierse en RSCA Futures zorgen voor spektakel

Woensdagavond stond niet alleen de Champions League op het menu, ook in de Challenger Pro League werd spektakel geserveerd. Zowel bij Jong Gent-Beveren als RSCA Futures-Lierse kregen de supporters een avond vol goals, kaarten en late wendingen voorgeschoteld.

SK Beveren zorgt voor waanzinnige comeback

Als eerste was er Jong KAA Gent tegen SK Beveren. Het liep al meteen twee keer goed fout voor de leider in het klassement. Jong Gent kwam na twee minuten spelen op voorsprong via Abubakar Abdullahi. Na 25 minuten verdubbelde hij de voorsprong.

Met een dubbele achterstand moest Beveren de kleedkamers in, maar na rust veranderde alles. In minuut 67 zette Margaritha de achtervolging in: 2-1. Vier minuten later scoorde Ferre Slegers al de gelijkmaker. Na 78 minuten spelen ging Beveren erop en erover dankzij Ertürk.

Om het helemaal over de streep te trekken maakte Chris Lokesa er vijf minuten later 2-4 van, waardoor Beveren een opvallende comeback realiseerde. Het staat nu met 57 punten alleen op kop van het klassement.

Twee keer rood en een late gelijkmaker voor Lierse

Lierse ging dan weer op bezoek bij RSCA Futures. Stanic, die overkwam van Charleroi deze winter, zette zijn nieuwe club na een dik halfuur spelen op voorsprong. Lierse kon met een gerust gevoel de kleedkamers in bij rust.





Maar verder in de tweede helft schoot het zich in de voet. Perdichizzi pakte zijn tweede geel en vijf minuten later, toen er nog tien minuten te spelen waren, kreeg ook Adinany een rood karton voor zijn neus. De Futures profiteerde hiervan en scoorden twee keer met doelpunten van Mahroug en Onia-Seke.

In minuut 90+4 was het de 18-jarige Daan De Peuter die in extremis de gelijkmaker scoorde voor de Pallieters. Door het late doelpunt telt Lierse nu 24 punten, waardoor het 10e blijft. RSCA Futures heeft 17 eenheden en staat 13e.