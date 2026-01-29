"Blij voor het Belgisch voetbal en zeker voor Club Brugge": De Ketelaere laat van zich horen

Manuel Gonzalez
"Blij voor het Belgisch voetbal en zeker voor Club Brugge": De Ketelaere laat van zich horen
Foto: © photonews

De Atalanta-spelers zagen er in het Lotto Park eerder somber uit. Charles De Ketelaere en trainer Raffaele Palladino blikten met de nodige weemoed terug op deze nederlaag tegen Union. Al was de Belg wel blij voor het Belgisch voetbal.

Hij was nog geblesseerd tijdens de wedstrijd tegen Club Brugge, maar nu maakte Charles De Ketelaere een terugkeer met gemengde gevoelens mee richting het Belgische voetbal. Deze keer begon hij de wedstrijd vanop de bank.

"Dat was in overleg met de trainer beslist. De coach had besloten om wat te roteren. Maar ik denk dat we sowieso heel goede spelers in onze selectie hebben. En dus hadden we ook met dit team moeten kunnen winnen. Het doelpunt viel bovendien toen andere spelers het veld in kwamen. Maar de algehele prestatie zat niet op ons niveau", aldus CDK na de match tegen onze journalist ter plaatse.

Atalanta was te terughoudend volgens Charles De Ketelaere

Hij ontkent echter het feit dat Atalanta Union onderschat heeft met de rotatietactiek: "Union is een hele goede ploeg. Dat wist ik, dat wisten wij. Ik weet dat het een ploeg is die zijn tegenstanders vaak in moeilijkheden brengt. Ze hebben dat vandaag gedaan en ze hadden de controle."

"Wij waren hier om te winnen omdat we de kans hadden ons te kwalificeren voor de top-8. Dat is niet gelukt. En de prestatie was ook niet top. Dus dat laat een klein beetje een bittere nasmaak achter", is de Rode Duivel eerlijk.

Goede avond voor het Belgisch voetbal

Net als Union heeft Club Brugge ook gewonnen, waardoor ze zich zelfs plaatsten voor de tussenronde van de Champions League: "Persoonlijk was het geen goede avond voor mij, maar wel voor het Belgische voetbal. Ik ben blij... vooral voor Club Brugge."

Bij coach Raffaele Palladino was de teleurstelling groter. De trainer van Atalanta nam geen blad voor de mond tijdens de persconferentie: "Technisch gezien was het misschien onze slechtste prestatie. We hebben domme fouten gemaakt en passes gemist die toch heel makkelijk waren, dingen die we nooit doen."

