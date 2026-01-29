Marokko én Senegal zwaar gestraft na uit de hand gelopen Afrika Cup-finale

De Afrika Cup-finale blijft nazinderen. Wat begon als een sportieve clash tussen Marokko en Senegal, eindigt nu in zware sancties na chaos, protest en onsportief gedrag.

De Afrika Cup werd een kleine twee weken geleden beslist. In een zeer opvallende finale nam gastland Marokko het op tegen Senegal. Uiteindelijk won de laatstgenoemde club na een doelpunt in de verlengingen.

Het was een finale vol opmerkelijke zaken. Senegal zag een doelpunt afgekeurd worden en kreeg kort nadien zelf een strafschop tegen. Daarop besloten de spelers om naar binnen te gaan, omdat ze het niet eens waren met de arbitrage.

Finale ontspoorde volledig: boetes, schorsingen en forse straffen voor Marokko en Senegal

Uiteindelijk kwamen de spelers het veld weer op en mocht Marokko zijn strafschop nemen (die uiteindelijk gemist werd). Deze acties krijgen nu een staartje, want beide landen worden bestraft.

Pape Thiaw, de Senegalese bondscoach, moet 100.000 dollar boete betalen omdat hij zijn spelers de opdracht gaf om naar binnen te gaan. Verder volgt ook een schorsing van vijf wedstrijden. De Senegalese voetbalbond moet 615.000 euro betalen omdat de spelers een staking begonnen.



Maar ook Marokko moet nog inleveren: zo'n 315.000 euro voor het gedrag van spelers en ballenjongens tijdens de match. Achraf Hakimi en Ismael Saibari kregen respectievelijk twee en drie wedstrijden schorsing omdat ze het nodig vonden de handdoek van doelman Mendy te verstoppen.