Marokko én Senegal zwaar gestraft na uit de hand gelopen Afrika Cup-finale

Marokko én Senegal zwaar gestraft na uit de hand gelopen Afrika Cup-finale
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Afrika Cup-finale blijft nazinderen. Wat begon als een sportieve clash tussen Marokko en Senegal, eindigt nu in zware sancties na chaos, protest en onsportief gedrag.

De Afrika Cup werd een kleine twee weken geleden beslist. In een zeer opvallende finale nam gastland Marokko het op tegen Senegal. Uiteindelijk won de laatstgenoemde club na een doelpunt in de verlengingen.

Het was een finale vol opmerkelijke zaken. Senegal zag een doelpunt afgekeurd worden en kreeg kort nadien zelf een strafschop tegen. Daarop besloten de spelers om naar binnen te gaan, omdat ze het niet eens waren met de arbitrage.

Finale ontspoorde volledig: boetes, schorsingen en forse straffen voor Marokko en Senegal

Uiteindelijk kwamen de spelers het veld weer op en mocht Marokko zijn strafschop nemen (die uiteindelijk gemist werd). Deze acties krijgen nu een staartje, want beide landen worden bestraft.

Pape Thiaw, de Senegalese bondscoach, moet 100.000 dollar boete betalen omdat hij zijn spelers de opdracht gaf om naar binnen te gaan. Verder volgt ook een schorsing van vijf wedstrijden. De Senegalese voetbalbond moet 615.000 euro betalen omdat de spelers een staking begonnen.


Maar ook Marokko moet nog inleveren: zo'n 315.000 euro voor het gedrag van spelers en ballenjongens tijdens de match. Achraf Hakimi en Ismael Saibari kregen respectievelijk twee en drie wedstrijden schorsing omdat ze het nodig vonden de handdoek van doelman Mendy te verstoppen.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
African Cup of Nations
African Cup of Nations Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Senegal
Marokko

Meer nieuws

Franse pers zwaar onder de indruk van twee absolute uitblinkers bij Club Brugge

Franse pers zwaar onder de indruk van twee absolute uitblinkers bij Club Brugge

10:00
1
LIVE: KRC Genk heeft nog veel om voor te spelen tegen Malmö, coach Hayen roteert

LIVE: KRC Genk heeft nog veel om voor te spelen tegen Malmö, coach Hayen roteert

09:45
Grote zorgen om Jérémy Doku: Pep Guardiola komt met belangrijke update

Grote zorgen om Jérémy Doku: Pep Guardiola komt met belangrijke update

09:30
De pijnlijke blunder van Club Brugge na de uitschakeling van Marseille

De pijnlijke blunder van Club Brugge na de uitschakeling van Marseille

08:40
5
De kassa rinkelt stevig: dit bedrag verdient Union aan zijn Champions League-campagne

De kassa rinkelt stevig: dit bedrag verdient Union aan zijn Champions League-campagne

08:20
1
Jelle Vossen en Toby Alderweireld kunnen niet duidelijker zijn over doelmannenkwestie bij Club Brugge

Jelle Vossen en Toby Alderweireld kunnen niet duidelijker zijn over doelmannenkwestie bij Club Brugge

08:00
6
🎥 Ongeziene taferen en pure waanzin: doelman kopt Benfica in extremis naar volgende ronde

🎥 Ongeziene taferen en pure waanzin: doelman kopt Benfica in extremis naar volgende ronde

07:42
SK Beveren realiseert waanzinnige comeback, ook Lierse en RSCA Futures zorgen voor spektakel

SK Beveren realiseert waanzinnige comeback, ook Lierse en RSCA Futures zorgen voor spektakel

07:20
7
'Anderlecht denkt aan... jeugdproduct én voormalig jeugdcoach van Club Brugge om Besnik Hasi te vervangen'

'Anderlecht denkt aan... jeugdproduct én voormalig jeugdcoach van Club Brugge om Besnik Hasi te vervangen'

07:00
Nog meer kopzorgen voor Rudi Garcia: na Youri Tielemans en Jérémy Doku (?) is ook deze Rode Duivel voor even buiten strijd

Nog meer kopzorgen voor Rudi Garcia: na Youri Tielemans en Jérémy Doku (?) is ook deze Rode Duivel voor even buiten strijd

06:30
1
🎥 Club Brugge wint met overtuiging van Marseille en gaat door in de Champions League

🎥 Club Brugge wint met overtuiging van Marseille en gaat door in de Champions League

22:56
Seys is helder over clean sheet en spreekt voorkeur uit voor volgende tegenstander Club Brugge Reactie

Seys is helder over clean sheet en spreekt voorkeur uit voor volgende tegenstander Club Brugge

23:45
🎥 Union SG verlaat Champions League met opgeheven hoofd en heerlijk doelpunt

🎥 Union SG verlaat Champions League met opgeheven hoofd en heerlijk doelpunt

22:54
Hier kan je de volledige ontknoping én eindstand van de groepsfase van de Champions League vinden

Hier kan je de volledige ontknoping én eindstand van de groepsfase van de Champions League vinden

23:00
Bang wachten op het verdict: Doku valt geblesseerd uit in Champions League-duel

Bang wachten op het verdict: Doku valt geblesseerd uit in Champions League-duel

22:30
Radja Nainggolan is heerlijk eerlijk over zijn bezoekjes aan casino's én geld

Radja Nainggolan is heerlijk eerlijk over zijn bezoekjes aan casino's én geld

22:00
5
Transfer naar Besiktas of Nice liep fout, maar: 'Stroeykens hoopt dat één van deze twee clubs nog een move zal maken'

Transfer naar Besiktas of Nice liep fout, maar: 'Stroeykens hoopt dat één van deze twee clubs nog een move zal maken'

21:40
'Remko Pasveer gaat op 42-jarige leeftijd een nieuw avontuur aan in de Eredivisie'

'Remko Pasveer gaat op 42-jarige leeftijd een nieuw avontuur aan in de Eredivisie'

21:20
2
Hasi moét winnen want... nieuwe bestuurders van Anderlecht hebben terloops ambities bijgesteld

Hasi moét winnen want... nieuwe bestuurders van Anderlecht hebben terloops ambities bijgesteld

21:00
Hoofdrol voor reglementswijziging: Arsenal en Bayern München gaan om deze reden ook op laatste speeldag voluit

Hoofdrol voor reglementswijziging: Arsenal en Bayern München gaan om deze reden ook op laatste speeldag voluit

20:40
1
Het is Florentino Perez menens: 'Real Madrid raapt 500 miljoen euro (!) samen om Haaland naar Spanje te halen'

Het is Florentino Perez menens: 'Real Madrid raapt 500 miljoen euro (!) samen om Haaland naar Spanje te halen'

20:20
2
Argentijnse media verbazen: 'Boca Juniors wil Romelu Lukaku naar legendarische La Bombonera halen'

Argentijnse media verbazen: 'Boca Juniors wil Romelu Lukaku naar legendarische La Bombonera halen'

20:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/01: Brooks - Mbenza - Yaremchuk - Carboni - Moussa Fall

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/01: Brooks - Mbenza - Yaremchuk - Carboni - Moussa Fall

19:00
Club Brugge heeft in stadiondossier héél grote stap gezet: Bart Verhaeghe droomt van deze strakke timing

Club Brugge heeft in stadiondossier héél grote stap gezet: Bart Verhaeghe droomt van deze strakke timing

19:40
5
Absolute schoktransfer op komst: 'Huidige Gouden Bal-winnaar trekt naar... Saoedi-Arabië'

Absolute schoktransfer op komst: 'Huidige Gouden Bal-winnaar trekt naar... Saoedi-Arabië'

19:20
Grootspraak bij Vanaken? Kapitein van Club denkt al verder in de Champions League Reactie

Grootspraak bij Vanaken? Kapitein van Club denkt al verder in de Champions League

00:30
4
Mercato in volle gang bij Club Brugge: 'onderhandelingen lopen over nieuwe flankspeler'

Mercato in volle gang bij Club Brugge: 'onderhandelingen lopen over nieuwe flankspeler'

19:00
Is Sébastien Pocognoli echt de grote verantwoordelijke voor de miserie bij AS Monaco?

Is Sébastien Pocognoli echt de grote verantwoordelijke voor de miserie bij AS Monaco?

18:40
Goed nieuws voor fans van alle andere JPL-clubs: Westerlo grijpt in na klachten

Goed nieuws voor fans van alle andere JPL-clubs: Westerlo grijpt in na klachten

18:20
Van bankzitter naar strijden om Europees voetbal: Charleroi dreigt aanvaller te verliezen deze winter

Van bankzitter naar strijden om Europees voetbal: Charleroi dreigt aanvaller te verliezen deze winter

18:00
Heel slecht nieuws voor de Rode Duivels: Tielemans nog langer buiten strijd dan gedacht

Heel slecht nieuws voor de Rode Duivels: Tielemans nog langer buiten strijd dan gedacht

17:40
1
Standard haalt slag thuis: Rouches troefen AC Milan en Juventus af

Standard haalt slag thuis: Rouches troefen AC Milan en Juventus af

17:20
Beerschot laat unieke kans liggen in klassement en dat beseft ook Glenn Claes

Beerschot laat unieke kans liggen in klassement en dat beseft ook Glenn Claes

16:15
Transfer in stroomversnelling: 'Club Brugge heeft akkoord over nieuwe speler, medische tests komen eraan'

Transfer in stroomversnelling: 'Club Brugge heeft akkoord over nieuwe speler, medische tests komen eraan'

17:00
2
Heeft Club Brugge écht een probleem? Sonck spreekt Van der Elst tegen

Heeft Club Brugge écht een probleem? Sonck spreekt Van der Elst tegen

16:30
Genk-coach Nicky Hayen hakt knopen door voor EL-clash met Malmö

Genk-coach Nicky Hayen hakt knopen door voor EL-clash met Malmö

16:00

Meer nieuws

Populairste artikels

African Cup of Nations

 Finale
Senegal Senegal 0-0 Marokko Marokko

Nieuwste reacties

Birger J. Birger J. over Union SG - Atalanta: 1-0 fanskb fanskb over SK Beveren realiseert waanzinnige comeback, ook Lierse en RSCA Futures zorgen voor spektakel Nelvafrel Nelvafrel over 'Remko Pasveer gaat op 42-jarige leeftijd een nieuw avontuur aan in de Eredivisie' Polikarpus Polikarpus over De enorme blunder van Club Brugge na de uitschakeling van Marseille wilmabar123 wilmabar123 over Franse pers zwaar onder de indruk van twee absolute uitblinkers bij Club Brugge Admiraal F Admiraal F over Club Brugge - Marseille: 3-0 franchi franchi over Heel slecht nieuws voor de Rode Duivels: Tielemans nog langer buiten strijd dan gedacht storfstievel storfstievel over Na incident in de kleedkamer en voor de Clasico: Ultras van Standard komen met duidelijk statement franchi franchi over Jelle Vossen en Toby Alderweireld kunnen niet duidelijker zijn over doelmannenkwestie bij Club Brugge Nelvafrel Nelvafrel over Grootspraak bij Vanaken? Kapitein van Club denkt al verder in de Champions League Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved