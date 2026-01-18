Bijzonder slot in de finale van de Afrika Cup

Na een spannende wedstrijd is er nog geen winnaar in de finale van de Afrika Cup. Het duel tussen Senegal en Marokko eindigde in Rabat op 0-0 na de reguliere speeltijd.

Pittige eerste helft

De finale begon voorzichtig, met Senegal dat de bal rustig rond speelde. Na enkele minuten dwong Mané de eerste corner af, waarna Gueye Bounou meteen tot een knappe redding verplichtte. Marokko reageerde via Ezzalzouli, maar Diouf ruimde op.

De duels werden steviger en Camara pakte het eerste geel na een fout op El Aynaoui. Marokko nam gaandeweg meer initiatief en Saibari probeerde het van afstand, zonder succes. Senegal kwam daarna opnieuw opzetten, maar Bounou hoefde niet in te grijpen.

De grootste kans volgde op het halfuur: Ndiaye verscheen alleen voor doel, maar de Marokkaanse keeper redde met de voet. Even later kopte Aguerd aan de overkant net naast. In de extra tijd kreeg Mané nog een schotkans, maar ook die poging leverde niets op. Zo bleef het 0-0 na een evenwichtige en pittige eerste helft.

Marokko krijgt ultieme strafschop

Senegal moest na rust vooral verdedigen, want Marokko voerde de druk op met kansen voor El Kaabi en Ezzalzouli. El Aynaoui en Diouf botsten hard, maar het spel ging verder. In de slotfase kwam Senegal opzetten via Jackson en Mbaye, al redde Bounou sterk. Een doelpunt van Niakhaté werd afgekeurd na een vermeende duel met Hakimi. Ezzalzouli miste nog een late kans.

Marokko ging nog voor een laatste aanval. De hoekschop leek niks op te brengen, maar Brahim Diaz lijkt tegen de vlakte gewerkt te worden. De scheidsrechter van dienst moest naar het scherm gaan kijken en hij kende een strafschop toe.





De spelers van Senegal verlieten na minutenlang protest het veld, omdat ze het niet eens waren met de beslissing. Ze weigerden gewoon verder te spelen. Enkel aanvoerder Mané stond nog op het veld. Hij haalde zijn ploegmaten terug, zodat de strafschop toch genomen kon worden. Brahim Diaz ging voor een knullige panenka en miste.

Verlengingen

Al na vier minuten in de verlengingen zette Pape Gueye Senegal op voorsprong. Marokko drong aan en zag onder meer nog een kopbal op de lat uiteenspatten. Senegal kwam nog dicht bij de 2-0, maar koos vooral om de voorsprong te verdedigen. De nederlaag was een ferme kater voor thuisland Marokko...