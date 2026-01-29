'Anderlecht haalt pion in huis met verleden bij OH Leuven, Rode Duivels en ... Liverpool'

RSCA heeft zijn medische staf versterkt met een ervaren lid. Frigyes Vanden Auweele, eerder actief bij Liverpool en OH Leuven, maakt de overstap naar RSC Anderlecht. Hij moet er een einde helpen maken aan de langdurige en terugkerende blessures.

La Dernière Heure geeft ons mee dat RSC Anderlecht zijn medische staf heeft versterkt met Frigyes Vanden Auweele, een osteopaat gespecialiseerd in elite-sporten met een bijzonder uitgebreid cv. Hij komt met onmiddellijke ingang naar het Lotto Park.

RSC Anderlecht haalt osteopaat met verleden bij OH Leuven en Liverpool in huis

Vanden Auweele heeft de voorbije jaren gewerkt binnen de staf van Jürgen Klopp bij Liverpool van 2022 tot 2024. Hij heeft ook gewerkt bij OH Leuven en voor de wielerformatie Lidl-Trek. Sinds maart vorig jaar werkt Frigyes Vanden Auweele bovendien voor de Belgische Voetbalbond met de Rode Duivels.

Hij zal nu deze positie bij de Belgische voetbalbond combineren met zijn nieuwe taken binnen de medische cel van RSCA. Op die manier krijgt paars-wit er dus wel een staflid bij met toch wel heel wat adelbrieven.

Komt er nu eindelijk een einde aan de blessures bij Sporting Anderlecht?

Deze versterking komt bovenop die van Bram Geers, die in oktober vorig jaar Performance Director werd, van Joris Jellasics (ex-OHL, ex-URBSFA) en Vincent Adriaensen (ex-COIB), die met de fysieke staff van RSCA samenwerken.



Het doel is duidelijk: eindelijk een einde maken aan de blessuregolven in de kern van Anderlecht. Kana, Augustinsson, Hazard, Stroeykens, Camara, Huerta, Verschaeren... allen zijn dit seizoen getroffen, om maar te zwijgen van de ontelbare blessures tijdens de voorgaande seizoenen.