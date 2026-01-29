Leko en Sabbe trekken duidelijke conclusie over Mignolet na eerste clean sheet

Simon Mignolet stond na twee maanden nog eens onder de lat bij Club Brugge. Toeval of niet, maar blauw-zwart hield ook voor het eerst in twee maanden nog eens de nul. En ook voor het eerst in de League Phase.

Club Brugge slikte de afgelopen weken veel tegendoelpunten en kon ook de nul niet meer houden. Uitgerekend tegen Marseille, in een van de belangrijkste wedstrijden van de afgelopen weken, lukte het wel opnieuw.

Sabbe prijst ervaring van Mignolet

En dat met Simon Mignolet nog eens in doel. "Vooral op afstandsschoten waren ze wel nog wat gevaarlijk met Greenwood en Weah, maar Simon pakte gewoon alles", was Kyriani Sabbe lovend achteraf.

"Hij is ervaren en weet ook goed wat we op welk moment moeten doen. Dat probeert hij ook aan de jonge spelers door te geven", ging Sabbe verder. Ook Ivan Leko was uiteraard tevreden met de prestatie van Mignolet.

Leko wijst naar collectief na eerste clean sheet

"Na de wedstrijd tegen Zulte Waregem heb ik beslist om dat Mignolet in doel zou staan. We weten hoe belangrijk Simon al geweest is voor Club Brugge en dat heeft hij nu opnieuw bewezen."

Lees ook... Jelle Vossen en Toby Alderweireld kunnen niet duidelijker zijn over doelmannenkwestie bij Club Brugge›

"De rol van keeper is altijd erg belangrijk, maar we hadden de pech dat zowel Mignolet als Jackers geblesseerd waren. Nu zijn ze allebei terug, gelukkig maar. De nul houden is echter het werk van de hele ploeg, want aanvallen en verdedigen doen we samen."