'Club Brugge gaat de strijd aan met drie Italiaanse topclubs'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
'Club Brugge gaat de strijd aan met drie Italiaanse topclubs'
Foto: © photonews

Volgens de Kroatische pers zou Club Brugge tot de clubs behoren die geïnteresseerd zijn in Branimir Mlacic, de jonge verdediger van Hajduk Split. Maar de concurrentie is hevig en komt vooral uit Italië.

De Kroatische media Dalmatinski Portal beweert deze week dat Club Brugge behoort tot de clubs die geïnteresseerd zijn in Branimir Mlacic, een jonge 18-jarige centrale verdediger die zeer begeerd wordt door diverse clubs.

Club Brugge een van de vijf kandidaten die Branimir Mlacic in huis willen halen

Hajduk Split zou inmiddels niet minder dan vijf officiële aanbiedingen van diverse clubs hebben ontvangen, en het zal voortaan aan de club, de speler en zijn entourage zijn om een beslissing te nemen waar hij naartoe zal trekken.

Onlangs werd Mlacic met aandrang genoemd in verband met Internazionale, waar een transfer nabij leek. Hoewel Inter nog steeds geïnteresseerd is, zijn vier andere opties bijgekomen voor de Kroatische U21-international, waaronder twee afkomstig uit Italië: AS Roma en Udinese.

Zal Ivan Leko een argument ten gunste van Brugge vormen?

Naast deze drie Italiaanse clubs zou ook Southampton in beeld zijn gekomen... net als Club Brugge. En al deze clubs zouden hetzelfde bod hebben uitgebracht, namelijk 5 miljoen euro. Branimir Mlacic maakte dit seizoen zijn grote doorbraak in het eerste elftal, speelde 19 wedstrijden voor Hajduk Split en leverde daarin twee assists. Hij heeft bij de Kroatische club tot juni 2029 een contract.

Lees ook... Na een half jaar weer 90 minuten gespeeld: Mignolet onthult wat Leko hem zei
Hoe Club Brugge kan concurreren met de belangstelling van Europese giganten zoals AS Roma en Inter blijft de vraag. De recente prestaties van blauw-zwart in de Champions League kunnen als argument dienen... net als de aanwezigheid van Ivan Leko op de bank. De Kroaat heeft Hajduk Split in 2022-2023 gecoacht.

