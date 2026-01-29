DONE DEAL: Cercle Brugge casht flink, maar ziet verdediger vertrekken

Na 4,5 seizoenen trekt Edgaras Utkus de groen-zwarte deur achter zich dicht. De Litouwse verdediger zet zijn carrière verder in Saudi-Arabië, waar hij een contract tekende bij Al Kholood. Dat nieuws is inmiddels helemaal officieel.

"Edgaras Utkus maakte in de zomer van 2021 de overstap van AS Monaco. Met zijn grinta, fysieke présence en onverzettelijkheid veroverde hij al snel een vaste plaats in de defensie. Ook op het middenveld werd hij sporadisch geposteerd."

Cercle Brugge ziet Edgaras Utkus vertrekken naar Saoedi-Arabië

"Dankzij zijn winnaarsmentaliteit en leiderschap speelde Utkus zich niet alleen in de ploeg, maar ook in de harten van de Cercle-fans", aldus Cercle Brugge in een bericht op hun webstek op donderdagavond over het vertrek van Utkus.

"De Litouwse international kwam in totaal 113 keer in actie voor Groen-Zwart. Daarbij was hij goed voor 7 doelpunten, 3 assists en ontelbaar veel gewonnen kopduels", aldus nog De Vereniging mijmerend over de mooie jaren.

Gaat Cercle Brugge op zoek naar een opvolger voor Utkus?

"De Vereniging wil Edgaras uitdrukkelijk bedanken voor zijn tomeloze inzet de afgelopen jaren en wenst hem veel succes in het verdere verloop van zijn carrière. All the best, Edgaras", winden ze er geen doekjes om.

Voor Cercle Brugge is het einde van een tijdperk. De Vereniging zou meer dan een miljoen euro krijgen voor de verdediger, maar verliest natuurlijk wel een belangrijke pion binnen het gebeuren. De komende week kunnen ze wel nog zoeken naar een opvolger.



