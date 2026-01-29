Opmerkelijk: Club Brugge én Standard denken plots aan verrassende comeback

Philip Zinckernagel bloeit volledig open in de MLS en dat blijft niet onopgemerkt. Na een topseizoen bij Chicago Fire is de Deen plots weer gegeerd op de transfermarkt.

Philip Zinckernagel verliet Club Brugge in januari 2025 voor een avontuur bij Chicago Fire. De Deen had het moeilijk om te overtuigen bij blauw-zwart na zijn transfer van Standard.

Bij Chicago Fire vond de flankspeler zijn vuur terug. Hij loodste zijn club naar de play-offs en intussen lijkt er zelfs een transferstrijd te zijn ontstaan rond hem.

Standard en Club Brugge denken aan terugkeer van Zinckernagel

Zijn huidige club heeft namelijk een bod van vier miljoen euro afgewezen van het Mexicaanse Pumas. Zij zouden met een verbeterd bod willen komen. Dat meldt Sportsboom.

Maar nog opvallender: ook drie(!) ex-clubs van Zinckernagel tonen interesse. Olympiakos, maar ook... Standard en Club Brugge zouden interesse tonen in een terugkeer van hun voormalige rechtsbuiten.



Zijn vertrouwdheid met de clubs zou een groot argument zijn om in hem een goede en meteen inzetbare winterversterking te zien. Afwachten hoe concreet de Belgische clubs het maken.