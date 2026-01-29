Na een half jaar weer 90 minuten gespeeld: Mignolet onthult wat Leko hem zei

Na een lange afwezigheid is Simon Mignolet eindelijk eindelijk terug bij Club Brugge. De doelman van Club Brugge speelde voor het eerst in zes maanden nog eens een volledige wedstrijd.

Mignolet stond lang aan de kant

27 augustus 2025, Club Brugge wint met 6-0 van Rangers en kwalificeert zich voor de League Phase van de Champions League. Het zou ook de laatste wedstrijd worden van Simon Mignolet waarin hij 90 minuten speelde.

Tegen Monaco blesseerde Mignolet zich op 18 september na 19 minuten en tegen Antwerp stond hij op 30 november weer onder de lat, maar bleef hij aan de rust binnen. Pas op 28 januari 2026 zou Mignolet opnieuw 90 minuten spelen.

"Het is een lange weg geweest en ik wil dan ook iederee bedanken voor de steun en hulp die ik gekregen heb. Helemaal fit ben ik nog niet, maar ik zit er wel dichtbij. Ik voelde dat ik de voorbije dagen zwaar getraind had."

Mignolet opnieuw eerste doelman van Club Brugge

Mignolet deed het uitstekend en zorgde voor de eerste clean sheet onder Ivan Leko en de eerste van blauw-zwart sinds 22 november. De bedoeling is nu ook dat Mignolet opnieuw de eerste doelman wordt van Club Burgge.

"Ik ga nu normaal wedstrijd na wedstrijd spelen, dat heeft de coach me ook gezegd. Als ik weer in doel sta, is het de bedoeling om langere tijd te spelen", stelde Mignolet nog. Zondag tegen Union volgt alweer een belangrijke wedstrijd.