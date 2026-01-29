Reactie Na een half jaar weer 90 minuten gespeeld: Mignolet onthult wat Leko hem zei

Na een half jaar weer 90 minuten gespeeld: Mignolet onthult wat Leko hem zei
Na een lange afwezigheid is Simon Mignolet eindelijk eindelijk terug bij Club Brugge. De doelman van Club Brugge speelde voor het eerst in zes maanden nog eens een volledige wedstrijd.

Mignolet stond lang aan de kant

27 augustus 2025, Club Brugge wint met 6-0 van Rangers en kwalificeert zich voor de League Phase van de Champions League. Het zou ook de laatste wedstrijd worden van Simon Mignolet waarin hij 90 minuten speelde. 

Tegen Monaco blesseerde Mignolet zich op 18 september na 19 minuten en tegen Antwerp stond hij op 30 november weer onder de lat, maar bleef hij aan de rust binnen. Pas op 28 januari 2026 zou Mignolet opnieuw 90 minuten spelen. 

"Het is een lange weg geweest en ik wil dan ook iederee bedanken voor de steun en hulp die ik gekregen heb. Helemaal fit ben ik nog niet, maar ik zit er wel dichtbij. Ik voelde dat ik de voorbije dagen zwaar getraind had."

Mignolet opnieuw eerste doelman van Club Brugge

Mignolet deed het uitstekend en zorgde voor de eerste clean sheet onder Ivan Leko en de eerste van blauw-zwart sinds 22 november. De bedoeling is nu ook dat Mignolet opnieuw de eerste doelman wordt van Club Burgge.

"Ik ga nu normaal wedstrijd na wedstrijd spelen, dat heeft de coach me ook gezegd. Als ik weer in doel sta, is het de bedoeling om langere tijd te spelen", stelde Mignolet nog. Zondag tegen Union volgt alweer een belangrijke wedstrijd. 

Leko en Sabbe trekken duidelijke conclusie over Mignolet na eerste clean sheet

Jelle Vossen en Toby Alderweireld kunnen niet duidelijker zijn over doelmannenkwestie bij Club Brugge

Marc Degryse is bijzonder streng: "Zo een grote naam, maar tactisch heel zwak"

"Blij voor het Belgisch voetbal en zeker voor Club Brugge": De Ketelaere laat van zich horen

Kassa kassa: Club Brugge rondt gigantische kaap en schrijft geschiedenis

Ivan Leko vol lof over Club-speler: "Een van de grootste professionals die ik ooit heb meegemaakt"

Succes Club Brugge heeft ook keerzijde: Aleksandar Stankovic na één seizoen alweer weg?

'Antwerp wil JPL-sensatie in huis halen'

Club Brugge heeft plots een dik transferprobleem dankzij CL-sprookje

Franse pers zwaar onder de indruk van twee absolute uitblinkers bij Club Brugge

'Anderlecht haalt pion in huis met verleden bij OH Leuven, Rode Duivels en ... Liverpool'

De pijnlijke blunder van Club Brugge na de uitschakeling van Marseille

🎥 Supporters Chelsea steken de draak met Romelu Lukaku na pijnlijke exit

'Westerlo mikt hoog en gaat shoppen in Frankrijk'

'RSC Anderlecht komt uit bij oude bekende in zoektocht naar flankspeler'

🎥 Club Brugge wint met overtuiging van Marseille en gaat door in de Champions League

Jelle Vossen (Zulte Waregem) wordt bezongen door Club-fans en verbijt de pijn

Seys is helder over clean sheet en spreekt voorkeur uit voor volgende tegenstander Club Brugge

DONE DEAL: Belgische profclub haalt speler van PSG in huis

Mag Club Brugge dromen van een galawedstrijd tegen Liverpool?

Opvolger voor Onyedika: 'Club Brugge wil shoppen bij ... KRC Genk'

Waarom iedereen zijn adem inhoudt voor Standard-Anderlecht...

DONE DEAL: Kindermans in? Anderlecht verliest belangrijke pion met verleden bij Standard en Mechelen

Dit is waarom KRC Genk vierkant draait in de JPL, maar wél presteert in Europa

Opmerkelijk: Club Brugge én Standard denken plots aan verrassende comeback

De deur is dicht: 'Nieuw groot probleem duikt op voor Standard'

Na Europese topavond voor België: dit is de impact op de UEFA-coëfficiënt

"Een enorm potentieel": Ajax plukt officieel heel groot talent weg bij Anderlecht

Grootspraak bij Vanaken? Kapitein van Club denkt al verder in de Champions League

Zondag stond hij nog in de basis: Anderlecht kondigt vertrek aan van verdediger

Grote zorgen om Jérémy Doku: Pep Guardiola komt met belangrijke update

LIVE: KRC Genk heeft nog veel om voor te spelen tegen Malmö, coach Hayen roteert

De kassa rinkelt stevig: dit bedrag verdient Union aan zijn Champions League-campagne

Marokko én Senegal zwaar gestraft na uit de hand gelopen Afrika Cup-finale

🎥 Ongeziene taferelen en pure waanzin: doelman kopt Benfica in extremis naar volgende ronde

SK Beveren realiseert waanzinnige comeback, ook Lierse en RSCA Futures zorgen voor spektakel

