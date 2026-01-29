Franse pers zwaar onder de indruk van twee absolute uitblinkers bij Club Brugge

Foto: © photonews

Olympique Marseille ging woensdagavond hard onderuit in Brugge en werd meteen uitgeschakeld in de Champions League. De Franse pers spaarde OM niet en strooide tegelijk met lof voor enkele uitblinkers bij Club Brugge.

Olympique Marseille werd woensdagavond uitgeschakeld in de Champions League. Het verloor met 3-0 van Club Brugge en viel door het late doelpunt van Benfica-doelman Trubin nog net uit de top 24.

Franse pers ongenadig voor OM

Franse media waren hard voor OM. L'Equipe zag hoe de Franse ploeg in de openingsfase volledig werd overrompeld door Club Brugge. Maar waar de krant het vooral over heeft is doelman Simon Mignolet. "Toen Marseille even dreigde terug te komen in de match, botste het telkens op een onklopbare Simon Mignolet", klinkt het.

"De Brugse doelman hield zijn ploeg recht met knappe reddingen op pogingen van onder meer Mason Greenwood en Geoffrey Kondogbia. Met negen saves speelde hij een sleutelrol in de Brugse zege", gaat L'Equipe verder.

Le Parisien zag hoe Marseille koud gepakt werd door Club in de openingsfase, en daar nadien maar weinig aan deed. "In plaats van te reageren, ging Marseille verder kopje-onder", schrijft de Franse krant. "De defensie, opnieuw overlopen, kreeg het snelle combinatievoetbal van Club Brugge niet onder controle. Romeo Vermant kreeg alle ruimte om met een draaibeweging af te werken, met behulp van de paal."

Diakhon en Mignolet krijgen lof

Net zoals L'Equipe focussen ze bij Le Figaro ook op de prestaties van enkele Bruggelingen. Het medium zette Mamadou Diakhon in de kijker, die "vuur in de benen had" en de "defensie van OM een lijdensweg bezorgde."

Lees ook... De pijnlijke blunder van Club Brugge na de uitschakeling van Marseille

"Gedurende ruim een uur was de Franse flankaanvaller ronduit elektrisch. Bij een tegenstander die steeds meer ruimte weggaf, groeide hij uit tot een constante plaag. Met zijn vele baltoetsen en voortdurende drang naar voren deed hij de onherkenbare Marseillais bijzonder veel pijn. Twintig minuten voor tijd mocht Diakhon onder een meer dan verdiend applaus van het Jan Breydelstadion naar de kant."

Ook Mignolet kreeg heel wat lof. "Simon Mignolet leverde een prestatie van topniveau af. De Belgische doelman groeide uit tot held van de avond met maar liefst negen reddingen in een intense Europese wedstrijd. Eerst stond hij pal op afstandsschoten van Mason Greenwood, daarna trok hij zijn niveau nog op met knappe saves op pogingen van onder meer Geoffrey Kondogbia en Pierre-Emerick Aubameyang", aldus Le Figaro.

Club Brugge
Marseille

Meer nieuws

Champions League

 Speeldag 8
Pafos FC Pafos FC 4-1 Slavia Praag Slavia Praag
SL Benfica SL Benfica 4-2 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 1-1 Newcastle United Newcastle United
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 Bodø Glimt Bodø Glimt
Monaco Monaco 0-0 Juventus Juventus
Club Brugge Club Brugge 3-0 Marseille Marseille
Barcelona Barcelona 4-1 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Union SG Union SG 1-0 Atalanta Atalanta
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0-2 Inter Milaan Inter Milaan
Manchester City Manchester City 2-0 Galatasaray Galatasaray
Liverpool FC Liverpool FC 6-0 FK Qarabag FK Qarabag
Ajax Ajax 1-2 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal Villarreal
Arsenal Arsenal 3-2 Kairat Almaty Kairat Almaty
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 0-2 Tottenham Tottenham
Napoli Napoli 2-3 Chelsea Chelsea
PSV PSV 1-2 Bayern München Bayern München
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 2-3 Sporting Lissabon Sporting Lissabon

