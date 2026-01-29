Franse pers zwaar onder de indruk van twee absolute uitblinkers bij Club Brugge

Olympique Marseille ging woensdagavond hard onderuit in Brugge en werd meteen uitgeschakeld in de Champions League. De Franse pers spaarde OM niet en strooide tegelijk met lof voor enkele uitblinkers bij Club Brugge.

Olympique Marseille werd woensdagavond uitgeschakeld in de Champions League. Het verloor met 3-0 van Club Brugge en viel door het late doelpunt van Benfica-doelman Trubin nog net uit de top 24.

Franse pers ongenadig voor OM

Franse media waren hard voor OM. L'Equipe zag hoe de Franse ploeg in de openingsfase volledig werd overrompeld door Club Brugge. Maar waar de krant het vooral over heeft is doelman Simon Mignolet. "Toen Marseille even dreigde terug te komen in de match, botste het telkens op een onklopbare Simon Mignolet", klinkt het.

"De Brugse doelman hield zijn ploeg recht met knappe reddingen op pogingen van onder meer Mason Greenwood en Geoffrey Kondogbia. Met negen saves speelde hij een sleutelrol in de Brugse zege", gaat L'Equipe verder.

Le Parisien zag hoe Marseille koud gepakt werd door Club in de openingsfase, en daar nadien maar weinig aan deed. "In plaats van te reageren, ging Marseille verder kopje-onder", schrijft de Franse krant. "De defensie, opnieuw overlopen, kreeg het snelle combinatievoetbal van Club Brugge niet onder controle. Romeo Vermant kreeg alle ruimte om met een draaibeweging af te werken, met behulp van de paal."

Diakhon en Mignolet krijgen lof

Net zoals L'Equipe focussen ze bij Le Figaro ook op de prestaties van enkele Bruggelingen. Het medium zette Mamadou Diakhon in de kijker, die "vuur in de benen had" en de "defensie van OM een lijdensweg bezorgde."



"Gedurende ruim een uur was de Franse flankaanvaller ronduit elektrisch. Bij een tegenstander die steeds meer ruimte weggaf, groeide hij uit tot een constante plaag. Met zijn vele baltoetsen en voortdurende drang naar voren deed hij de onherkenbare Marseillais bijzonder veel pijn. Twintig minuten voor tijd mocht Diakhon onder een meer dan verdiend applaus van het Jan Breydelstadion naar de kant."

Ook Mignolet kreeg heel wat lof. "Simon Mignolet leverde een prestatie van topniveau af. De Belgische doelman groeide uit tot held van de avond met maar liefst negen reddingen in een intense Europese wedstrijd. Eerst stond hij pal op afstandsschoten van Mason Greenwood, daarna trok hij zijn niveau nog op met knappe saves op pogingen van onder meer Geoffrey Kondogbia en Pierre-Emerick Aubameyang", aldus Le Figaro.