Waarom iedereen zijn adem inhoudt voor Standard-Anderlecht...

Waarom iedereen zijn adem inhoudt voor Standard-Anderlecht...
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Een Standard-Anderlecht is, ongeacht de stand, altijd een match om naar uit te kijken, maar moet dat met hoop of vrees zijn? De Clasico komt er in een sfeer die allesbehalve voetbalromantisch is. Wat normaal al een geladen affiche is, dreigt nu vooral een explosieve te worden.

Bij Standard kookt het al weken. De zware 0-4-nederlaag tegen Gent was de druppel na eerdere missers tegen STVV en Charleroi. Vorig weekend stonden supporters al aan de kleedkamers, op zoek naar uitleg of gewoon een uitlaatklep voor de frustratie. De politie moest tussenbeide komen, een beeld dat in Luik pijnlijk herkenbaar wordt.

Harde kern Standard wil geen overleg met bestuur

De harde kern heeft intussen duidelijk gemaakt dat ze geen behoefte meer heeft aan gesprekken met het bestuur. De boodschap is helder: woorden zijn opgebruikt, daden moeten volgen. Voor Anderlecht belooft Sclessin geen vijandige ontvangst, maar een vijandige omgeving. Dat hebben de fans in ieder geval al beloofd.

Onder die agressieve toon zit ook angst. Want verliezen tegen Anderlecht, in deze context, is voor Standard ondenkbaar. Niet sportief, niet emotioneel en al zeker niet richting de achterban. De druk op de spelersgroep is immens: presteren of verzuipen, met de tribunes als genadeloze jury.

Ook bij Anderlecht is de druk hoog, vooral voor Besnik Hasi

Maar ook aan Brusselse kant staat alles onder hoogspanning. De wanvertoning tegen Dender heeft diepe sporen nagelaten. De naam van Besnik Hasi ligt op ieders lippen, net als die van sportief directeur Olivier Renard. Hasi lijkt zelfs een ultimatum te hebben gekregen: winnen of vertrekken... Het vertrouwen is broos en elk slecht moment kan olie op het vuur zijn.

Dat de uitsupporters deze keer wél mogen meereizen, verhoogt het risico alleen maar. Beide clubs weten uit ervaring hoe snel een Clasico kan ontsporen als het sportief fout loopt. 

Het maakt van deze Clasico geen feest, maar een test. Iedereen voelt dat dit een namiddag kan worden die blijft hangen om de verkeerde redenen. De vraag is of beide supportersgroepen het sportief op het veld gaan laten beslist worden. Die vraag komt er niet om extra olie op het vuur te gooien, want het is een vraag die op ieders lippen brandt.

Beide clubs doen er alles aan om de situatie niet uit de hand te laten lopen, maar het blijft een kruitvat, bij zowel Standard als Anderlecht. En precies dat gevoel — die dreiging — ligt als een zware schaduw over Standard-Anderlecht.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Standard - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (01/02).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Standard

Meer nieuws

'Anderlecht haalt pion in huis met verleden bij OH Leuven, Rode Duivels en ... Liverpool'

'Anderlecht haalt pion in huis met verleden bij OH Leuven, Rode Duivels en ... Liverpool'

17:00
'Antwerp wil JPL-sensatie in huis halen'

'Antwerp wil JPL-sensatie in huis halen'

17:10
2
"Blij voor het Belgisch voetbal en zeker voor Club Brugge": De Ketelaere laat van zich horen

"Blij voor het Belgisch voetbal en zeker voor Club Brugge": De Ketelaere laat van zich horen

17:20
DONE DEAL: Kindermans in? Anderlecht verliest belangrijke pion met verleden bij Standard en Mechelen

DONE DEAL: Kindermans in? Anderlecht verliest belangrijke pion met verleden bij Standard en Mechelen

14:20
'RSC Anderlecht komt uit bij oude bekende in zoektocht naar flankspeler'

'RSC Anderlecht komt uit bij oude bekende in zoektocht naar flankspeler'

15:30
'Westerlo mikt hoog en gaat shoppen in Frankrijk'

'Westerlo mikt hoog en gaat shoppen in Frankrijk'

16:15
De deur is dicht: 'Nieuw groot probleem duikt op voor Standard'

De deur is dicht: 'Nieuw groot probleem duikt op voor Standard'

14:00
2
Club Brugge heeft plots een dik transferprobleem dankzij CL-sprookje

Club Brugge heeft plots een dik transferprobleem dankzij CL-sprookje

16:30
1
🎥 Supporters Chelsea steken de draak met Romelu Lukaku na pijnlijke exit

🎥 Supporters Chelsea steken de draak met Romelu Lukaku na pijnlijke exit

16:00
1
Na een half jaar weer 90 minuten gespeeld: Mignolet onthult wat Leko hem zei Reactie

Na een half jaar weer 90 minuten gespeeld: Mignolet onthult wat Leko hem zei

15:15
1
Marc Degryse is bijzonder streng: "Zo een grote naam, maar tactisch heel zwak"

Marc Degryse is bijzonder streng: "Zo een grote naam, maar tactisch heel zwak"

15:00
Opmerkelijk: Club Brugge én Standard denken plots aan verrassende comeback

Opmerkelijk: Club Brugge én Standard denken plots aan verrassende comeback

12:00
5
DONE DEAL: Belgische profclub haalt speler van PSG in huis

DONE DEAL: Belgische profclub haalt speler van PSG in huis

14:50
"Een enorm potentieel": Ajax plukt officieel heel groot talent weg bij Anderlecht

"Een enorm potentieel": Ajax plukt officieel heel groot talent weg bij Anderlecht

11:20
10
Dit is waarom KRC Genk vierkant draait in de JPL, maar wél presteert in Europa

Dit is waarom KRC Genk vierkant draait in de JPL, maar wél presteert in Europa

13:45
Jelle Vossen (Zulte Waregem) wordt bezongen door Club-fans en verbijt de pijn

Jelle Vossen (Zulte Waregem) wordt bezongen door Club-fans en verbijt de pijn

13:15
3
Opvolger voor Onyedika: 'Club Brugge wil shoppen bij ... KRC Genk'

Opvolger voor Onyedika: 'Club Brugge wil shoppen bij ... KRC Genk'

13:00
2
Mag Club Brugge dromen van een galawedstrijd tegen Liverpool?

Mag Club Brugge dromen van een galawedstrijd tegen Liverpool?

13:30
2
Leko en Sabbe trekken duidelijke conclusie over Mignolet na eerste clean sheet Reactie

Leko en Sabbe trekken duidelijke conclusie over Mignolet na eerste clean sheet

12:50
Kassa kassa: Club Brugge rondt gigantische kaap en schrijft geschiedenis

Kassa kassa: Club Brugge rondt gigantische kaap en schrijft geschiedenis

12:40
13
Ivan Leko vol lof over Club-speler: "Een van de grootste professionals die ik ooit heb meegemaakt"

Ivan Leko vol lof over Club-speler: "Een van de grootste professionals die ik ooit heb meegemaakt"

12:20
Zondag stond hij nog in de basis: Anderlecht kondigt vertrek aan van verdediger

Zondag stond hij nog in de basis: Anderlecht kondigt vertrek aan van verdediger

10:21
1
'Anderlecht denkt aan... jeugdproduct én voormalig jeugdcoach van Club Brugge om Besnik Hasi te vervangen'

'Anderlecht denkt aan... jeugdproduct én voormalig jeugdcoach van Club Brugge om Besnik Hasi te vervangen'

07:00
Succes Club Brugge heeft ook keerzijde: Aleksandar Stankovic na één seizoen alweer weg?

Succes Club Brugge heeft ook keerzijde: Aleksandar Stankovic na één seizoen alweer weg?

11:40
4
Na Europese topavond voor België: dit is de impact op de UEFA-coëfficiënt

Na Europese topavond voor België: dit is de impact op de UEFA-coëfficiënt

11:00
Franse pers zwaar onder de indruk van twee absolute uitblinkers bij Club Brugge

Franse pers zwaar onder de indruk van twee absolute uitblinkers bij Club Brugge

10:00
21
LIVE: KRC Genk heeft nog veel om voor te spelen tegen Malmö, coach Hayen roteert

LIVE: KRC Genk heeft nog veel om voor te spelen tegen Malmö, coach Hayen roteert

09:45
Grote zorgen om Jérémy Doku: Pep Guardiola komt met belangrijke update

Grote zorgen om Jérémy Doku: Pep Guardiola komt met belangrijke update

09:30
2
De pijnlijke blunder van Club Brugge na de uitschakeling van Marseille

De pijnlijke blunder van Club Brugge na de uitschakeling van Marseille

08:40
11
Marokko én Senegal zwaar gestraft na uit de hand gelopen Afrika Cup-finale

Marokko én Senegal zwaar gestraft na uit de hand gelopen Afrika Cup-finale

09:00
6
De kassa rinkelt stevig: dit bedrag verdient Union aan zijn Champions League-campagne

De kassa rinkelt stevig: dit bedrag verdient Union aan zijn Champions League-campagne

08:20
8
Jelle Vossen en Toby Alderweireld kunnen niet duidelijker zijn over doelmannenkwestie bij Club Brugge

Jelle Vossen en Toby Alderweireld kunnen niet duidelijker zijn over doelmannenkwestie bij Club Brugge

08:00
15
Hasi moét winnen want... nieuwe bestuurders van Anderlecht hebben terloops ambities bijgesteld

Hasi moét winnen want... nieuwe bestuurders van Anderlecht hebben terloops ambities bijgesteld

21:00
🎥 Ongeziene taferelen en pure waanzin: doelman kopt Benfica in extremis naar volgende ronde

🎥 Ongeziene taferelen en pure waanzin: doelman kopt Benfica in extremis naar volgende ronde

07:42
5
SK Beveren realiseert waanzinnige comeback, ook Lierse en RSCA Futures zorgen voor spektakel

SK Beveren realiseert waanzinnige comeback, ook Lierse en RSCA Futures zorgen voor spektakel

07:20
16
Nog meer kopzorgen voor Rudi Garcia: na Youri Tielemans en Jérémy Doku (?) is ook deze Rode Duivel voor even buiten strijd

Nog meer kopzorgen voor Rudi Garcia: na Youri Tielemans en Jérémy Doku (?) is ook deze Rode Duivel voor even buiten strijd

06:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 30/01 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 31/01 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 31/01 Westerlo Westerlo
STVV STVV 31/01 Charleroi Charleroi
Standard Standard 01/02 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/02 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 01/02 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 01/02 KV Mechelen KV Mechelen

Nieuwste reacties

Frosties Frosties over Succes Club Brugge heeft ook keerzijde: Aleksandar Stankovic na één seizoen alweer weg? FCBalto FCBalto over Kassa kassa: Club Brugge rondt gigantische kaap en schrijft geschiedenis Nelvafrel Nelvafrel over 'Antwerp wil JPL-sensatie in huis halen' Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over SK Beveren realiseert waanzinnige comeback, ook Lierse en RSCA Futures zorgen voor spektakel Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Waarom iedereen zijn adem inhoudt voor Standard-Anderlecht... Stigo12 Stigo12 over 🎥 Supporters Chelsea steken de draak met Romelu Lukaku na pijnlijke exit Stigo12 Stigo12 over Club Brugge heeft plots een dik transferprobleem dankzij CL-sprookje Standard 2.0 Standard 2.0 over Opmerkelijk: Club Brugge én Standard denken plots aan verrassende comeback van aanvaller Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Jelle Vossen (Zulte Waregem) wordt bezongen door Club-fans en verbijt de pijn De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over "Onnodig en buitensporig": KRC Genk trekt aan de alarmbel na rampavond voor zijn supporters Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved