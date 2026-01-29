Waarom iedereen zijn adem inhoudt voor Standard-Anderlecht...

Een Standard-Anderlecht is, ongeacht de stand, altijd een match om naar uit te kijken, maar moet dat met hoop of vrees zijn? De Clasico komt er in een sfeer die allesbehalve voetbalromantisch is. Wat normaal al een geladen affiche is, dreigt nu vooral een explosieve te worden.

Bij Standard kookt het al weken. De zware 0-4-nederlaag tegen Gent was de druppel na eerdere missers tegen STVV en Charleroi. Vorig weekend stonden supporters al aan de kleedkamers, op zoek naar uitleg of gewoon een uitlaatklep voor de frustratie. De politie moest tussenbeide komen, een beeld dat in Luik pijnlijk herkenbaar wordt.

Harde kern Standard wil geen overleg met bestuur

De harde kern heeft intussen duidelijk gemaakt dat ze geen behoefte meer heeft aan gesprekken met het bestuur. De boodschap is helder: woorden zijn opgebruikt, daden moeten volgen. Voor Anderlecht belooft Sclessin geen vijandige ontvangst, maar een vijandige omgeving. Dat hebben de fans in ieder geval al beloofd.

Onder die agressieve toon zit ook angst. Want verliezen tegen Anderlecht, in deze context, is voor Standard ondenkbaar. Niet sportief, niet emotioneel en al zeker niet richting de achterban. De druk op de spelersgroep is immens: presteren of verzuipen, met de tribunes als genadeloze jury.

Ook bij Anderlecht is de druk hoog, vooral voor Besnik Hasi

Maar ook aan Brusselse kant staat alles onder hoogspanning. De wanvertoning tegen Dender heeft diepe sporen nagelaten. De naam van Besnik Hasi ligt op ieders lippen, net als die van sportief directeur Olivier Renard. Hasi lijkt zelfs een ultimatum te hebben gekregen: winnen of vertrekken... Het vertrouwen is broos en elk slecht moment kan olie op het vuur zijn.

Dat de uitsupporters deze keer wél mogen meereizen, verhoogt het risico alleen maar. Beide clubs weten uit ervaring hoe snel een Clasico kan ontsporen als het sportief fout loopt.





Het maakt van deze Clasico geen feest, maar een test. Iedereen voelt dat dit een namiddag kan worden die blijft hangen om de verkeerde redenen. De vraag is of beide supportersgroepen het sportief op het veld gaan laten beslist worden. Die vraag komt er niet om extra olie op het vuur te gooien, want het is een vraag die op ieders lippen brandt.

Beide clubs doen er alles aan om de situatie niet uit de hand te laten lopen, maar het blijft een kruitvat, bij zowel Standard als Anderlecht. En precies dat gevoel — die dreiging — ligt als een zware schaduw over Standard-Anderlecht.