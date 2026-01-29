Zondag stond hij nog in de basis: Anderlecht kondigt vertrek aan van verdediger

Yasin Özcan is geen speler van RSC Anderlecht meer. Zoals afgesproken verlaat de Turkse verdediger België en keert hij terug naar zijn thuisland.

Woensdag meldde de Turkse pers al dat Yasin Özcan zich in Istanbul bevond. Hij werd er geïnterviewd op de luchthaven en zijn overstap naar Beşiktaş leek zo goed als rond. Enkel de officiële bevestiging van RSC Anderlecht ontbrak nog.

Die is er intussen gekomen. In een korte mededeling bevestigt paars-wit dat Aston Villa het huurcontract van Özcan heeft stopgezet en dat de verdediger het seizoen 2025-2026 zal uitdoen bij Beşiktaş.

"Aston Villa vond een akkoord met de Turkse eersteklasser voor een uitleenbeurt van de verdediger. Dat betekent dat de uitleenbeurt van Yasin aan RSC Anderlecht wordt stopgezet", klinkt het op de website van RSCA.

Diarra erin, Özcan eruit

Özcan kwam sinds zijn komst maar weinig aan spelen toe onder Besnik Hasi en stond positief tegenover een terugkeer naar Turkije. Daar droeg hij eerder al 94 keer het shirt van Kasımpaşa en groeide hij zelfs uit tot Turks international in juni vorig jaar. Dit seizoen bleef zijn teller bij Anderlecht steken op 10 wedstrijden, vaak beperkt tot korte invalbeurten.



De komst van Moussa Diarra moet dit vertrek deels opvangen. Net als Özcan is Diarra een linksvoetige centrale verdediger die ook als linksback uit de voeten kan. Dat Hasi weinig vertrouwen lijkt te hebben in Moussa N’Diaye, verklaart ook waarom Özcan afgelopen zondag nog aan de aftrap stond, ondanks zijn nakende vertrek.