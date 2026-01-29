Marc Degryse is bijzonder streng: "Zo een grote naam, maar tactisch heel zwak"

Roberto De Zerbi toonde zich werkelijk teleurgesteld tijdens de persconferentie na de uitschakeling van Olympique de Marseille uit de Champions League. Hij sprak over een schande en de nodige schaamte. Tactisch blonk hij ook niet uit volgens de analisten.

Marseille ging met 3-0 onderuit tegen Club Brugge en dat zorgde er uiteindelijk voor dat het team zakte naar de 25e plaats in de League Phase. Geen tussenronde dus voor de Fransen. Ook coach De Zerbi heeft daarbij boter op het hoofd.

De analisten maakten bij VTM2 tijdens de rust al duidelijk dat ze het raar vonden dat Hans Vanaken - toch dé man bij Club Brugge de laatste maanden en jaren - zoveel ruimte kreeg. Die mocht in een zetel voetballen.

Club Brugge kreeg alle tijd en ruimte op het middenveld van Marseille

"Ze staan er met drie tegen twee op het middenveld", aldus Marc Degryse in zijn analyse. "De Zerbi heeft zo'n grote naam of reputatie in Italië, maar tactisch is hij heel zwak. We zien het bij het eerste doelpunt hoeveel ruimte er is."

"Vanaken stond precies op training. Het duurt een halfuur tot die laatste centrale verdediger doorschuift. Niemand komt in zijn buurt. En als hij niet vrij is, dan staat Stankovic vrij. Club Brugge doet het wel goed, maar ze krijgen heel veel tijd en ruimte."

Wat heeft Roberto De Zerbi er zelf over te zeggen?

Roberto De Zerbi zelf was duidelijk. Zijn team verdiende niet beter: "Naar mijn mening hadden we moeten verliezen. We wisten het, toen we Brugge analyseerden zagen we dat ze erg sterk waren. We hebben logisch verloren."



"Ik ben verantwoordelijk, maar we moeten allemaal een gewetensonderzoek doen. We hadden veel ervaring op het veld. Op deze manier kan je een historische wedstrijd niet aanvatten. Ik schaam me voor deze prestatie."