Hasi moét winnen want... nieuwe bestuurders van Anderlecht hebben terloops ambities bijgesteld

Hasi moét winnen want... nieuwe bestuurders van Anderlecht hebben terloops ambities bijgesteld
RSC Anderlecht geeft Besnik Hasi komend weekend een (laatste) kans om het vel te redden. De nieuwe bestuurders hebben een héél duidelijke reden waarom de coach onder vuur is komen te liggen.

Uiteraard waren het spelniveau én de daaropvolgende resultaten de voorbije weken bedroevend. Twee op twaalf is voor RSC Anderlecht altijd te weinig.

Toch had Hasi in pakweg september of oktober (nog) niet moeten vrezen voor zijn job. En dat is nu wel het geval: verlies op het veld van Standard komende zondag zal zijn lot bezegelen.

Waarom moet Besnik Hasi voor zijn job als coach van RSC Anderlecht vrezen?

De komst van Michael Verschueren en Kenneth Bornauw heeft eveneens voor een bijgestelde ambitie gezorgd. De Belgische recordkampioen mikt op een tweede plaats én een bijhorend ticket voor de Champions League.

"We willen beter doen dan de vierde plaats van vorig seizoen", hoorden we voor de jaarwisseling uit alle monden. De nieuwe ambitie wordt niét van de daken geschreeuwd, maar is intern wél héél duidelijk.

Waarom kan RSC Anderlecht zich geen misstappen meer veroorloven?


Ondertussen staat Anderlecht al op drie punten van Club Brugge. Dat is het nummer drie in de stand. Nieuw puntenverlies is komende zondag én de komende weken dan ook uit den boze.

