Ivan Leko vol lof over Club-speler: "Een van de grootste professionals die ik ooit heb meegemaakt"

Club Brugge heeft zich geplaatst voor de barrages van de Champions League na een 3-0-overwinning tegen Olympique Marseille. Ivan Leko verscheen na afloop op de persconferentie met het gevoel dat de opdracht volbracht was.

De trainer was zichtbaar trots. "We hebben getoond dat we sterk en moedig kunnen zijn tegen een tegenstander die op papier beter is dan wij. Ik ben heel trots. Dit is een belangrijke avond voor ons en voor het Belgische voetbal."

Zorgt deze kwalificatie er ook voor dat hij opnieuw krediet krijgt na de kritiek van de voorbije weken, onder meer na de nederlagen tegen Charleroi in de beker en RAAL La Louvière in de competitie? "Na twee nederlagen ben ik geen slechte trainer. En na deze overwinning ben ik ook geen Guardiola geworden."

"Ik zit al lang genoeg in het voetbal om te weten hoe dit werkt. Je moet leren uit nederlagen, nederig blijven en ook na grote overwinningen gewoon blijven werken", ging hij verder.

Een topavond voor Aleksandar Stanković

Met twee assists en een doelpunt speelde Aleksandar Stanković een ijzersterke wedstrijd. Ivan Leko spaarde zijn lof niet. "Het is een fantastische jongen, een van de grootste professionals die ik ooit heb meegemaakt."

"Iedereen weet dat hij een uitstekende speler is. Uit mijn ervaring zijn de allergrootsten vaak ook de meest bescheiden mensen. Als Stanković zo blijft doorgaan, ben ik ervan overtuigd dat hij een prachtige carrière tegemoet gaat. Het is een plezier om met hem te werken."