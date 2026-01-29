Succes Club Brugge heeft ook keerzijde: Aleksandar Stankovic na één seizoen alweer weg?

Succes Club Brugge heeft ook keerzijde: Aleksandar Stankovic na één seizoen alweer weg?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Aleksandar Stankovic is bezig aan een seizoen dat deuren opent, maar tegelijk ook sluit. Voor Club Brugge dan. Tegen Marseille speelde hij alweer een wedstrijd die blijft hangen: dominant, volwassen, beslissend, mét een goal. Het soort optreden dat niet onopgemerkt blijft, zeker niet in Milaan.

Want terwijl blauw-zwart geniet, kijkt Inter aandachtig toe. De club waar Stankovic werd gevormd, waar zijn naam nog altijd weegt, en waar een terugkoopclausule netjes in het contract werd verankerd. Vorige zomer leek Brugge een slimme zet te doen, maar misschien was het slechts een tussenhalte.

Inter kan Stankovic voor 23 miljoen euro terugkopen komende zomer

Stankovic is pas 20, maar speelt alsof hij al jaren meedraait op het hoogste niveau. Hij leest het spel snel, eist de bal op en koppelt intensiteit aan overzicht. In de Champions League komt dat extra scherp naar voren. 

La Gazzetta dello Sport maakte deze week nog eens duidelijk hoe nauw Inter zijn ontwikkeling volgt. Daar weten ze dat ze moeten dokken om hem terug te krijgen, maar... het is nu heel duidelijk waarom ze hard waren in de onderhandelingen. Een terugkoopoptie van 23 miljoen na één seizoen en 25 miljoen na twee jaar is een hoog bedrag, maar zijn marktwaarde zal intussen dat al benaderen. 

Voor Club Brugge is dat tegelijk een zegen en een dreiging. Sportief is Stankovic een absolute meerwaarde, een spil waar het spel rond draait. Financieel lijkt de winst verzekerd, maar sportief kan het verlies zwaar doorwegen. Zeker omdat straks ook Onyedika en Ordonez zo goed als zeker vertrekken. Dat wil zeggen dat blauw-zwart een groot deel van hun as moet herbouwen als ook Stankovic vertrekt.

Ivan Leko voorspelt Stankovic al een grote toekomst

Het scenario waarin Inter de clausule activeert, ligt voor de hand. Stankovic past in het profiel van een moderne Italiaanse middenvelder, en zijn band met de club is nooit verdwenen. Hij speelt niet alleen voor zichzelf, maar ook met een toekomstbeeld in het achterhoofd.

Lees ook... Leko en Sabbe trekken duidelijke conclusie over Mignolet na eerste clean sheet

Dat zijn verblijf in Brugge daardoor beperkt zou blijven tot één seizoen, is geen overdreven conclusie. Integendeel. Alles wijst erop dat dit het moment is waarop grote clubs toeslaan. Inter heeft daarbij het voordeel van de eerste zet.

Voor Club Brugge is er een kans dat Stankovic zelf beslist dat hij nog een jaartje wil blijven. Alles wat we horen is dat de Serviër met beroemde vader zich goed voelt in het Venetië van het Noorden. Maar ook Ivan Leko besefte gisteren al: "Eén van de grootste professionals die ik ooit gezien heb en een speler die een grote toekomst tegemoet gaat", aldus de voormalige middenvelder. Hij kent er wel iets van Leko. Maar hoe lang gaat hij hem nog bij zich hebben?

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Marseille
Aleksandar Stankovic

Meer nieuws

Leko en Sabbe trekken duidelijke conclusie over Mignolet na eerste clean sheet Reactie

Leko en Sabbe trekken duidelijke conclusie over Mignolet na eerste clean sheet

12:50
Ivan Leko vol lof over Club-speler: "Een van de grootste professionals die ik ooit heb meegemaakt"

Ivan Leko vol lof over Club-speler: "Een van de grootste professionals die ik ooit heb meegemaakt"

12:20
Kassa kassa: Club Brugge rondt gigantische kaap en schrijft geschiedenis

Kassa kassa: Club Brugge rondt gigantische kaap en schrijft geschiedenis

12:40
4
Franse pers zwaar onder de indruk van twee absolute uitblinkers bij Club Brugge

Franse pers zwaar onder de indruk van twee absolute uitblinkers bij Club Brugge

10:00
21
De pijnlijke blunder van Club Brugge na de uitschakeling van Marseille

De pijnlijke blunder van Club Brugge na de uitschakeling van Marseille

08:40
11
🎥 Club Brugge wint met overtuiging van Marseille en gaat door in de Champions League

🎥 Club Brugge wint met overtuiging van Marseille en gaat door in de Champions League

22:56
De deur is dicht: 'Nieuw groot probleem duikt op voor Standard'

De deur is dicht: 'Nieuw groot probleem duikt op voor Standard'

14:00
Jelle Vossen en Toby Alderweireld kunnen niet duidelijker zijn over doelmannenkwestie bij Club Brugge

Jelle Vossen en Toby Alderweireld kunnen niet duidelijker zijn over doelmannenkwestie bij Club Brugge

08:00
15
Dit is waarom KRC Genk vierkant draait in de JPL, maar wél presteert in Europa

Dit is waarom KRC Genk vierkant draait in de JPL, maar wél presteert in Europa

13:45
Mag Club Brugge dromen van een galawedstrijd tegen Liverpool?

Mag Club Brugge dromen van een galawedstrijd tegen Liverpool?

13:30
Jelle Vossen (Zulte Waregem) wordt bezongen door Club-fans en verbijt de pijn

Jelle Vossen (Zulte Waregem) wordt bezongen door Club-fans en verbijt de pijn

13:15
Seys is helder over clean sheet en spreekt voorkeur uit voor volgende tegenstander Club Brugge Reactie

Seys is helder over clean sheet en spreekt voorkeur uit voor volgende tegenstander Club Brugge

23:45
2
Opvolger voor Onyedika: 'Club Brugge wil shoppen bij ... KRC Genk'

Opvolger voor Onyedika: 'Club Brugge wil shoppen bij ... KRC Genk'

13:00
1
Opmerkelijk: Club Brugge én Standard denken plots aan verrassende comeback

Opmerkelijk: Club Brugge én Standard denken plots aan verrassende comeback

12:00
3
Na Europese topavond voor België: dit is de impact op de UEFA-coëfficiënt

Na Europese topavond voor België: dit is de impact op de UEFA-coëfficiënt

11:00
"Een enorm potentieel": Ajax plukt officieel heel groot talent weg bij Anderlecht

"Een enorm potentieel": Ajax plukt officieel heel groot talent weg bij Anderlecht

11:20
7
Grootspraak bij Vanaken? Kapitein van Club denkt al verder in de Champions League Reactie

Grootspraak bij Vanaken? Kapitein van Club denkt al verder in de Champions League

00:30
17
Zondag stond hij nog in de basis: Anderlecht kondigt vertrek aan van verdediger

Zondag stond hij nog in de basis: Anderlecht kondigt vertrek aan van verdediger

10:21
1
Grote zorgen om Jérémy Doku: Pep Guardiola komt met belangrijke update

Grote zorgen om Jérémy Doku: Pep Guardiola komt met belangrijke update

09:30
2
LIVE: KRC Genk heeft nog veel om voor te spelen tegen Malmö, coach Hayen roteert

LIVE: KRC Genk heeft nog veel om voor te spelen tegen Malmö, coach Hayen roteert

09:45
De kassa rinkelt stevig: dit bedrag verdient Union aan zijn Champions League-campagne

De kassa rinkelt stevig: dit bedrag verdient Union aan zijn Champions League-campagne

08:20
8
Marokko én Senegal zwaar gestraft na uit de hand gelopen Afrika Cup-finale

Marokko én Senegal zwaar gestraft na uit de hand gelopen Afrika Cup-finale

09:00
3
🎥 Ongeziene taferelen en pure waanzin: doelman kopt Benfica in extremis naar volgende ronde

🎥 Ongeziene taferelen en pure waanzin: doelman kopt Benfica in extremis naar volgende ronde

07:42
5
SK Beveren realiseert waanzinnige comeback, ook Lierse en RSCA Futures zorgen voor spektakel

SK Beveren realiseert waanzinnige comeback, ook Lierse en RSCA Futures zorgen voor spektakel

07:20
15
'Anderlecht denkt aan... jeugdproduct én voormalig jeugdcoach van Club Brugge om Besnik Hasi te vervangen'

'Anderlecht denkt aan... jeugdproduct én voormalig jeugdcoach van Club Brugge om Besnik Hasi te vervangen'

07:00
Nog meer kopzorgen voor Rudi Garcia: na Youri Tielemans en Jérémy Doku (?) is ook deze Rode Duivel voor even buiten strijd

Nog meer kopzorgen voor Rudi Garcia: na Youri Tielemans en Jérémy Doku (?) is ook deze Rode Duivel voor even buiten strijd

06:30
2
🎥 Union SG verlaat Champions League met opgeheven hoofd en heerlijk doelpunt

🎥 Union SG verlaat Champions League met opgeheven hoofd en heerlijk doelpunt

22:54
Hier kan je de volledige ontknoping én eindstand van de groepsfase van de Champions League vinden

Hier kan je de volledige ontknoping én eindstand van de groepsfase van de Champions League vinden

23:00
Bang wachten op het verdict: Doku valt geblesseerd uit in Champions League-duel

Bang wachten op het verdict: Doku valt geblesseerd uit in Champions League-duel

22:30
Radja Nainggolan is heerlijk eerlijk over zijn bezoekjes aan casino's én geld

Radja Nainggolan is heerlijk eerlijk over zijn bezoekjes aan casino's én geld

22:00
6
'Remko Pasveer gaat op 42-jarige leeftijd een nieuw avontuur aan in de Eredivisie'

'Remko Pasveer gaat op 42-jarige leeftijd een nieuw avontuur aan in de Eredivisie'

21:20
2
Transfer naar Besiktas of Nice liep fout, maar: 'Stroeykens hoopt dat één van deze twee clubs nog een move zal maken'

Transfer naar Besiktas of Nice liep fout, maar: 'Stroeykens hoopt dat één van deze twee clubs nog een move zal maken'

21:40
Hasi moét winnen want... nieuwe bestuurders van Anderlecht hebben terloops ambities bijgesteld

Hasi moét winnen want... nieuwe bestuurders van Anderlecht hebben terloops ambities bijgesteld

21:00
Heeft Club Brugge écht een probleem? Sonck spreekt Van der Elst tegen

Heeft Club Brugge écht een probleem? Sonck spreekt Van der Elst tegen

16:30
Club Brugge heeft in stadiondossier héél grote stap gezet: Bart Verhaeghe droomt van deze strakke timing

Club Brugge heeft in stadiondossier héél grote stap gezet: Bart Verhaeghe droomt van deze strakke timing

19:40
5
Speler Club Brugge krijgt zware kritiek: "Niet goed genoeg voor Champions League-niveau"

Speler Club Brugge krijgt zware kritiek: "Niet goed genoeg voor Champions League-niveau"

28/01
15

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 8
Pafos FC Pafos FC 4-1 Slavia Praag Slavia Praag
SL Benfica SL Benfica 4-2 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 1-1 Newcastle United Newcastle United
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 Bodø Glimt Bodø Glimt
Monaco Monaco 0-0 Juventus Juventus
Club Brugge Club Brugge 3-0 Marseille Marseille
Barcelona Barcelona 4-1 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Union SG Union SG 1-0 Atalanta Atalanta
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0-2 Inter Milaan Inter Milaan
Manchester City Manchester City 2-0 Galatasaray Galatasaray
Liverpool FC Liverpool FC 6-0 FK Qarabag FK Qarabag
Ajax Ajax 1-2 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal Villarreal
Arsenal Arsenal 3-2 Kairat Almaty Kairat Almaty
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 0-2 Tottenham Tottenham
Napoli Napoli 2-3 Chelsea Chelsea
PSV PSV 1-2 Bayern München Bayern München
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 2-3 Sporting Lissabon Sporting Lissabon

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over "Een enorm potentieel": Ajax plukt officieel heel groot talent weg bij Anderlecht Walter Baseggio Walter Baseggio over Grootspraak bij Vanaken? Kapitein van Club denkt al verder in de Champions League JaKu JaKu over De enorme blunder van Club Brugge na de uitschakeling van Marseille JaKu JaKu over Jelle Vossen en Toby Alderweireld kunnen niet duidelijker zijn over doelmannenkwestie bij Club Brugge JaKu JaKu over Franse pers zwaar onder de indruk van twee absolute uitblinkers bij Club Brugge stefje stefje over SK Beveren realiseert waanzinnige comeback, ook Lierse en RSCA Futures zorgen voor spektakel Birger J. Birger J. over Opvolger voor Onyedika: 'Club Brugge wil shoppen bij ... KRC Genk' Kompany_GOAT Kompany_GOAT over Kassa kassa: Club Brugge rondt gigantische kaap en schrijft geschiedenis FC BRUGES FC BRUGES over Club Brugge - Marseille: 3-0 Birger J. Birger J. over Succes Club Brugge heeft ook keerzijde: Aleksandar Stankovic na één seizoen alweer weg? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved