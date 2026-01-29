Succes Club Brugge heeft ook keerzijde: Aleksandar Stankovic na één seizoen alweer weg?

Aleksandar Stankovic is bezig aan een seizoen dat deuren opent, maar tegelijk ook sluit. Voor Club Brugge dan. Tegen Marseille speelde hij alweer een wedstrijd die blijft hangen: dominant, volwassen, beslissend, mét een goal. Het soort optreden dat niet onopgemerkt blijft, zeker niet in Milaan.

Want terwijl blauw-zwart geniet, kijkt Inter aandachtig toe. De club waar Stankovic werd gevormd, waar zijn naam nog altijd weegt, en waar een terugkoopclausule netjes in het contract werd verankerd. Vorige zomer leek Brugge een slimme zet te doen, maar misschien was het slechts een tussenhalte.

Inter kan Stankovic voor 23 miljoen euro terugkopen komende zomer

Stankovic is pas 20, maar speelt alsof hij al jaren meedraait op het hoogste niveau. Hij leest het spel snel, eist de bal op en koppelt intensiteit aan overzicht. In de Champions League komt dat extra scherp naar voren.

La Gazzetta dello Sport maakte deze week nog eens duidelijk hoe nauw Inter zijn ontwikkeling volgt. Daar weten ze dat ze moeten dokken om hem terug te krijgen, maar... het is nu heel duidelijk waarom ze hard waren in de onderhandelingen. Een terugkoopoptie van 23 miljoen na één seizoen en 25 miljoen na twee jaar is een hoog bedrag, maar zijn marktwaarde zal intussen dat al benaderen.

Voor Club Brugge is dat tegelijk een zegen en een dreiging. Sportief is Stankovic een absolute meerwaarde, een spil waar het spel rond draait. Financieel lijkt de winst verzekerd, maar sportief kan het verlies zwaar doorwegen. Zeker omdat straks ook Onyedika en Ordonez zo goed als zeker vertrekken. Dat wil zeggen dat blauw-zwart een groot deel van hun as moet herbouwen als ook Stankovic vertrekt.

Ivan Leko voorspelt Stankovic al een grote toekomst

Het scenario waarin Inter de clausule activeert, ligt voor de hand. Stankovic past in het profiel van een moderne Italiaanse middenvelder, en zijn band met de club is nooit verdwenen. Hij speelt niet alleen voor zichzelf, maar ook met een toekomstbeeld in het achterhoofd.



Lees ook... Leko en Sabbe trekken duidelijke conclusie over Mignolet na eerste clean sheet›

Dat zijn verblijf in Brugge daardoor beperkt zou blijven tot één seizoen, is geen overdreven conclusie. Integendeel. Alles wijst erop dat dit het moment is waarop grote clubs toeslaan. Inter heeft daarbij het voordeel van de eerste zet.

Voor Club Brugge is er een kans dat Stankovic zelf beslist dat hij nog een jaartje wil blijven. Alles wat we horen is dat de Serviër met beroemde vader zich goed voelt in het Venetië van het Noorden. Maar ook Ivan Leko besefte gisteren al: "Eén van de grootste professionals die ik ooit gezien heb en een speler die een grote toekomst tegemoet gaat", aldus de voormalige middenvelder. Hij kent er wel iets van Leko. Maar hoe lang gaat hij hem nog bij zich hebben?