Kassa kassa: Club Brugge rondt gigantische kaap en schrijft geschiedenis

Club Brugge heeft opnieuw geschiedenis geschreven. Het heeft gewonnen van Olympique de Marseille en wist zich zo bij de top-24 te scharen van de League Phase in de Champions League. Daardoor komen er opnieuw heel wat coëfficiëntpunten bij, maar uiteraard ook geld op de bankrekening.

Club Brugge had - naar verdeling van onder meer de de tv-gelden toe - een beetje pech dat er met Union SG nog een Belgische ploeg in de League Phase zat dit seizoen. Maar door zich zelf te plaatsen voor het kampioenenbal en het daar heel goed te doen, schrijven ze wel geschiedenis.

Club Brugge schrijft geschiedenis in Champions League

Niet alleen zijn de tien punten en de negentiende plaats (elke plaats telt, dus ze doen ook hier flink beter dan vorig jaar) die ze pakken van groot belang voor de coëfficiënt, maar ook voor de bankrekening op Jan Breydel.

Met de startpremie en de tv-geldenpot zat Club Brugge bij de start van de campagne al ongeveer op 37 miljoen euro aan inkomsten. Elk punt in de Champions League levert bovendien 700.000 euro op. Door drie overwinningen en een gelijkspel worden dat nog eens 7 miljoen euro.

Club Brugge zit nu al boven de 50 miljoen euro aan inkomsten

Door zich bij de laatste 24 te scharen, krijgen ze ook nog eens een bonus van een miljoen euro en voor hun plaats komt er ook nog eens zo'n vijf miljoen euro bij. Op die manier blijft het geld rustig naar Club Brugge vloeien.

De inkomsten van de vier thuiswedstrijden zijn er dan nog niet eens bij natuurlijk, en toch staat Club Brugge volgens Sporza ondertussen al op een totaalbedrag van liefst 50.411.176 euro. En in de tussenronde kunnen daar nog heel wat miljoenen bijkomen ...