'RSC Anderlecht komt uit bij oude bekende in zoektocht naar flankspeler'

De wintermercato duurt nog eventjes en dus kunnen de diverse Belgische teams op zoek naar versterking. Daarbij komen ze ook al eens uit bij een 'oud dossier' dat opnieuw vanonder het stof wordt gehaald.

RSC Anderlecht toont interesse in Gonzalo Tapia. Volgens Braziliaanse media zou paars-wit hebben geïnformeerd naar de voorwaarden om er de rechterflankspeler te kunnen weghalen, liefst al meteen deze winter.

RSC Anderlecht aast op Gonzalo Tapio van Sao Paulo

Gonzalo Tapia is een rechtsbuiten van Sao Paulo. Hij heeft in Brazilië wel nog een contract tot juni 2029 en met een marktwaarde van twee miljoen euro volgens Transfermarkt is de Chileense international zeker niet gratis naar het Lotto Park te halen.

De 23-jarige Chileense winger verzamelde al acht caps bij de nationale ploeg van zijn land en ook bij Sao Paulo toont hij geregeld zijn waarde. Dat team huurde hem vorig jaar al enkele maanden van River Plate en haalde hem nu definitief in huis.

Anderlecht wilde Gonzalo Tapia ook al onder Fredberg

Anderlecht had Gonzalo Tapia eerder al op zijn radar staan. De Chileense rechtsbuiten bleek toen echter te duur. Op dat moment speelde hij nog bij Universidad Catolica, dat hem uiteindelijk dus aan River Plate verkocht begin 2025.



Het is opvallend dat de speler die onder Fredberg al op het verlanglijstje van Anderlecht stond, nu ook onder Renard opnieuw naar boven komt. Benieuwd of paars-wit hem deze keer wél in huis kan halen en zo de concurrentie op de flank kan verscherpen.