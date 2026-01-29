Jelle Vossen (Zulte Waregem) wordt bezongen door Club-fans en verbijt de pijn

Club Brugge boekte woensdag een klinkende 3-0-zege tegen Marseille en hield nog eens de nul. Voor de wedstrijd werd al ex-speler van Club Brugge luid toegejuicht door de supporters van Club Brugge.

Jelle Vossen was nog eens op bezoek op Jan Breydel. Deze keer niet als speler zoals afgelopen weekend met Zulte Waregem in de wedstrijd tegen blauw-zwart, maar wel als analist voor VTM2 langs de lijn van het veld.

Jelle Vossen toegezongen door supporters Club Brugge

Voor de wedstrijd werd hij door heel veel supporters toegezongen. "Jelle, Jelle, Jelle", klonk het meermaals. De spits zelf moest ook meermaals op de foto met de supporters en is dus zeker nog niet vergeten op Jan Breydel.

"Het is altijd heel leuk om terug te komen op Jan Breydel. Ik krijg hier altijd een heel warme ontvangst. Het was jammer dat ik afgelopen weekend geen minuten heb gekregen, dat was wel een beetje een ontgoocheling."

Jelle Vossen wil niet opgeven bij Zulte Waregem

"Ik ben heel blij dat ik er nu bij ben." Zijn situatie bij Zulte Waregem blijft ondertussen onveranderd, want hij mag er heel weinig minuten maken. Hoelang houdt een mens dat vol vroegen ze zich dan ook af voor de match bij VTM2.



"Mentaal is het niet makkelijk, dat moet ik toegeven. Elke voetballer wil spelen en als je elke keer opnieuw op die bank zit, dan begint dat te vreten. Het is een zaak om niet op te geven, dat heb ik nooit gedaan in mijn carrière."