Mag Club Brugge dromen van een galawedstrijd tegen Liverpool?
Foto: © photonews

Club Brugge zal Juventus of Atlético Madrid ontmoeten in de tussenronde van de Champions League. De loting staat gepland voor aanstaande vrijdag. In geval van kwalificatie zou blauw-zwart daarna Liverpool kunnen treffen in de achtste finales. Een echte galawedstrijd op komst?

De nieuwe formule van de Champions League maakt het bijna mogelijk om de play-offs al te kennen vóór de officiële loting, die aanstaande vrijdag gepland staat, omdat er maar twee scenario's mogelijk zijn voor alle teams.

De tussenronde: Club Brugge ontmoet Atlético Madrid of Juventus

De acht eerste ploegen zijn al geplaatst voor de volgende ronde en het zijn de ploegen die als 9e tot en met de 24e eindigen die aan de play-offs zullen deelnemen en een tegenstander zullen treffen afhankelijk van hun eindklassement in de groepsfase.

Negende en tiende Real Madrid en Inter Milaan zullen bijvoorbeeld tegen de twee laatst geplaatste gekwalificeerde teams spelen: Benfica en Bodo/Glimt. De loting van aanstaande vrijdag zal uitsluitend bepalen of Real Madrid (opnieuw) tegen de Portugezen of de Noren zal uitkomen, en zo verder.

Een Champions League-play-off met kansen voor Club Brugge?

Club Brugge werd 19e en zal dus de 13e of 14e uit de groepsfase ontmoeten: of Juventus, of Atlético Madrid. Als blauw-zwart de Italianen ontmoet, zal Galatasaray bijvoorbeeld de Colchoneros uitdagen, en omgekeerd.

De loting van aanstaande vrijdag zal ook elke ploeg die zich geplaatst heeft voor de play-offs in staat stellen om zijn potentiële tegenstander in de achtste finales te kennen. Voor Club Brugge wordt dat dan een duel tegen het nummer 3 of 4 uit de League Phase: Liverpool of Tottenham Hotspur.

