Dit is waarom KRC Genk vierkant draait in de JPL, maar wél presteert in Europa

In de Jupiler Pro League blijft KRC Genk onder zijn niveau presteren, terwijl het in Europa wel resultaten boekt. Hoe kan dezelfde ploeg zo'n verschillend gezicht tonen in twee competities?

KRC Genk heeft het dit seizoen bijzonder moeilijk, een korte blik op het klassement is genoeg om de sportieve teleurstellingen vast te stellen. Na 22 speeldagen vinden we de Limburgers pas terug op plaats 11 in de stand met 26 punten.

Zo staat het veel dichter bij de Relegation Play-offs dan bij de Champions' Play-offs. La Louvière vult de hoogste plaats in de rode zone in en telt 23 punten. KV Mechelen, dat zesde staat in het klassement, heeft 32 eenheden.

Play-off 1 is nog mogelijk op papier, maar iedereen beseft dat het een enorm moeilijk verhaal wordt om het nog te halen. Genk heeft een stevige reeks nodig én moet hopen dat ploegen als Mechelen, Charleroi en Antwerp een mindere periode zullen kennen.

Structurele problemen, geen toeval

Maar de problemen zijn niet van gisteren. Sinds de play-offs van vorig seizoen ondervindt Genk zware moeilijkheden. Onder Thorsten Fink liep het al langer minder, maar de Duitse trainer kreeg veel tijd om het tij te keren. Te veel, zo bleek later.

Wat opvallend is, is dat het in de Europa League wel allemaal prima draait. Afgelopen week werd er in moeilijke omstandigheden gewonnen van FC Utrecht waardoor de Limburgers op de tiende plaats staan in de League Phase.



Ze maken nog een goede kans op de top 8 zelfs, al moet er dan wel gewonnen worden van Malmö FF, dat donderdagavond op bezoek komt. Maar hoe komt het dat er zo'n contrast kan zijn tussen de prestaties van dezelfde ploeg in andere competities?

Dat heeft alles te maken met zelfvertrouwen. "In Europa zijn we aan een stevige reeks bezig, dan verdwijnt de druk die in België door onze positie in het klassement op ons weegt", vertelde Lawal op zijn persconferentie in aanloop naar de wedstrijd.

Europa als veilige haven

In België moet Genk winnen, er is veel druk van de fans, media en van de status die de club heeft. In Europa heeft het een underdogrol, die dit Genk lijkt te liggen. Er is ook een belangrijke tactische nuance.

Europese clubs kennen Genk minder goed, waardoor er vaak meer ruimte ligt en meer transitiemomenten zijn. In België moeten de Smurfen proberen te domineren tegen een laag blok, al begon Nicky Hayen onlangs zelf met een lager blok te spelen.

Maar zoals vermeld is het voornamelijk mentaal. Elke misstap maakt de volgende nóg zwaarder in België. In Europa is er geen "bagage" van de voorbije weken. Kan Nicky Hayen deze keer, indien er gewonnen wordt van Malmö, het Europees vertrouwen doorsijpelen naar de competitie?