🎥 Supporters Chelsea steken de draak met Romelu Lukaku na pijnlijke exit

Terug van een blessure kwam Romelu Lukaku als invaller het veld op tegen Chelsea in de Champions League, net zoals hij een paar dagen eerder in de competitie tegen Juventus het veld op kwam. Toch kon hij niet voorkomen dat Napoli werd uitgeschakeld. En dat zal hij geweten hebben.

Veel ploegen wisten voor de laatste speeldag van de Champions League nog niet zeker wat hen te wachten stond. Dat gold met name voor Napoli, dat Chelsea ontving op woensdagavond en maar beter kon winnen.

Romelu Lukaku kan uitschakeling van Napoli niet voorkomen

Zoals tegen Juventus in de Serie A het weekend ervoor, zat Romelu Lukaku, net terug van een blessure, een groot deel van de wedstrijd op de bank voordat hij in de slotfase van de wedstrijd inviel. Tien minuten voor het einde van de wedstrijd kwam de aanvaller van de Rode Duivels het veld op, toen de stand 2-2 was tegen zijn oude club.

Enzo Fernández had op een penalty de openingsgoal gemaakt, Antonio Vergara en Rasmus Højlund hadden Napoli op voorsprong gezet, maar João Pedro had de gelijkmaker weten te maken in de loop van de wedstrijd.

Romelu Lukaku kwam het veld op maar werd uit de Champions League uitgeschakeld

Nog maar net het veld op zag Lukaku direct de 2-3 van João Pedro vallen, waardoor Napoli uiteindelijk op de 30e plek terechtkwam in de League Phase van de Champions League en zo uit deze Champions League werd uitgeschakeld.

Een grote teleurstelling voor Lukaku, die werd uitgelachen door de Londenaren met gezangen van "Chelsea reject" na de wedstrijd, terwijl hij nog wat heen en weer liep op het veld na het eindsignaal. Napoli zal zich voortaan op de competitie moeten richten en ontvangt aanstaande zaterdag Fiorentina.





