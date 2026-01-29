Nog meer kopzorgen voor Rudi Garcia: na Youri Tielemans en Jérémy Doku (?) is ook deze Rode Duivel voor even buiten strijd

Nog meer kopzorgen voor Rudi Garcia: na Youri Tielemans en Jérémy Doku (?) is ook deze Rode Duivel voor even buiten strijd
Rudi Garcia moet puzzelen. De Rode Duivels oefenen eind maart en begin april tegen de Verenigde Staten en Mexico. Na Youri Tielemans is er nog een Rode Duivel geblesseerd uitgevallen.

Youri Tielemans ligt momenteel in de lappenmand. De aanvoerder van de Rode Duivel zal zo goed als zeker het volgende interlandluik niét halen.

De Rode Duivels oefenen op 28 maart tegen de Verenigde Staten in Atlanta en op 1 april tegen Mexico in Chicago. We hoeven niet te vertellen hoe belangrijk dit oefenluik is met het oog op het WK.

Wat is er aan de hand met Thomas Meunier?

Ondertussen is duidelijk dat ook Thomas Meunier zal moeten afhalen. Lille OSC bevestigt dat de 34-jarige flankverdediger een hamstringblessure heeft opgelopen.

Zijn afwezigheid wordt geschat op zo'n zes weken. Met andere woorden: de kans is héél klein dat Meunier de interlandperiode zal halen.

Welke Rode Duivels moet Rudi Garcia missen?


Rudi Garcia zal moeten puzzelen. Ook Kevin De Bruyne en Dodi Lukebakio zullen de interlandbreak niét halen. Bovendien viel ook Jérémy Doku woensdagavond uit.

