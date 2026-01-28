Bang wachten op het verdict: Doku valt geblesseerd uit in Champions League-duel

Jérémy Doku was vanavond in bloedvorm in de wedstrijd tegen Galatasaray SK. Tot tien minuten voor rust...

Manchester City stond na minder dan een halfuur voetballen al op een 2-0-voorsprong tegen Galatasaray SK. Erling Braut Haaland en Rayan Cherki zorgden voor de doelpunten.

Twee keer op aangeven van... Jérémy Doku. De Rode Duivel was een constante gesel voor de Turkse verdediging.

Waarom moest Jérémy Doku naar de kant?

Al was het plezier van korte duur. Zo'n tien minuten voor de rust ging Doku plots zitten. Hoe? Wat? Waar? Van contact was geen sprake.

Onze landgenoot kon niet meer verder en werd gewisseld. Een knuffel van Pep Guardiola was de schrale troost.

Wat weten we al over de blessure van Jérémy Doku?

De komende dagen wordt het bang afwachten tot het verdict. Niet alleen voor Manchester City, maar evenzeer voor de Rode Duivels...