Argentijnse media verbazen: 'Boca Juniors wil Romelu Lukaku naar legendarische La Bombonera halen'

Romelu Lukaku staat terug op het veld bij SSC Napoli. Maar zal dat de komende maanden in hetzelfde shirt zijn? Er is namelijk een héél opvallend gerucht opgedoken.

Romelu Lukaku staat na maandenlang blessureleed opnieuw op het veld bij SSC Napoli. De Rode Duivel mist dan wel matchritme, maar wil zo snel mogelijk opnieuw in bloedvorm geraken.

En hij zal de komende maanden die voorbereiding op het WK in Napels doormaken. Al moet het gezegd: er was de afgelopen dagen heel even paniek uitgebroken.

Boca Juniors aast op... Romelu Lukaku

De Argentijnse media kwamen namelijk met een héél opvallend gerucht op de proppen. CA Boca Juniors had Lukaku benaderd om een wintertransfer te maken.

Of er iets van aan is? Binnen de Argentijnse topclub was er niemand die het gerucht kon bevestigen of ontkennen. Al is het wél duidelijk dat een transfer momenteel niét aan de orde is.

Past een transfer naar Boca Juniors in de plannen van Romelu Lukaku?



Big Rom wil dit seizoen én wellicht ook de volgende jaargang vervolmaken bij Partenopei. Om vervolgens terug te keren naar RSC Anderlecht? Zo staat het alleszins in de sterren geschreven.