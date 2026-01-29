Grote zorgen om Jérémy Doku: Pep Guardiola komt met belangrijke update

Manchester City boekte woensdag een vlotte zege tegen Galatasaray, met Jérémy Doku opnieuw in een hoofdrol. De Rode Duivel blonk uit met twee assists, maar moest de wedstrijd vroegtijdig verlaten. Dat zorgt voor ongerustheid bij City.

Manchester City heeft woensdagavond met 2-0 gewonnen van Galatasaray. Rode Duivel Jérémy Doku was, opnieuw, van goudwaarde bij de Cityzens.

Doku blinkt uit, maar moet vroegtijdig naar de kant

De flankaanvaller was goed voor twee assists. Hij bediende Erling Haaland en Rayan Cherki die nog voor het halfuur een dubbele voorsprong op het bord konden zetten. Nadien werd 2-0 ook de eindstand.

Maar Doku bleef niet zonder kleerscheuren achter. Rond minuut 34 moest de Belg op het veld gaan zitten omdat hij te veel last had. Hij greep naar zijn linkerbeen. Het werd niet meteen duidelijk wat er aan de hand was, maar geruststellend was het in ieder geval niet.

Pep Guardiola komt met eerste update

Er moeten nog scans volgen die de precieze ernst van de blessure zullen bepalen, maar coach Pep Guardiola kwam al met een korte update over zijn situatie. "Hij voelde wat aan zijn kuit", zei de Spanjaard.

"Dit weekend kan hij niet spelen, denk ik", aldus Guardiola. We moeten Doku dus niet op het veld verwachten tegen Tottenham. Nog opvallend: hoewel Doku slechts 35 minuten lang op het veld stond, kreeg hij nadien de Man of the Match-trofee.