Gaat de club nog in beroep? KRC Genk kent zware straf na onlusten tegen FC Utrecht

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Gaat de club nog in beroep? KRC Genk kent zware straf na onlusten tegen FC Utrecht
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk gaat tegen Malmö FF op zoek naar een stekje in de top-8 van de League Phase van de Europa League. Ondertussen kennen de Limburgers hun straf voor wat er vorige week gebeurde op bezoek bij FC Utrecht.

De match tussen Utrecht en Genk van vorige week heeft de gemoederen flink weten te beroeren. Voor de wedstrijd werden de fans van Genk het stadion uitgestuurd en er was een conflict met de Nederlandse politie. 

KRC Genk kent straffen na onlusten tegen FC Utrecht

Een week na de feiten kent KRC Genk nu zijn straf. De Limburgse voetbalploeg krijgt een boete van 50.000 euro. Dat weet alvast Het Laatste Nieuws te melden. Daarbovenop moeten ze ook een Europese uitmatch spelen zonder supporters.

Een zware straf voor de Limburgers, die tot op heden nog niet hebben gereageerd op de zaak. Genk moet de motivering voor de straf nog ontvangen en beraadt momenteel over beroep, weet de krant nog te melden over de zaak.

Genk veroordeelde de incidenten vorige week al

De club wist op voorhand dat het moest vrezen voor zware straffen en had zich toen ook al uitgelaten over de incidenten. "Er is geweld gebruikt tegen een steward. Dat kunnen we niet tolereren", aldus CEO Luc Hooyberghs van Genk.

Lees ook... LIVE: Nicky Hayen voert drie wissels door bij KRC Genk, deze spits mag starten
"We hebben zelf contact opgenomen met Utrecht om de beelden te krijgen. Maar we veroordelen dit uiteraard. Geweld hoort niet bij onze club." Die veroordeling vanuit de eigen club heeft nu voorlopig niet geholpen richting de strafmaat.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KRC Genk - Malmö FF live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Malmö FF

Meer nieuws

LIVE: Nicky Hayen voert drie wissels door bij KRC Genk, deze spits mag starten Live

LIVE: Nicky Hayen voert drie wissels door bij KRC Genk, deze spits mag starten

19:57
Is Europa kortste weg naar Champions League voor Genk? Dit is waarom top-8 zo belangrijk is

Is Europa kortste weg naar Champions League voor Genk? Dit is waarom top-8 zo belangrijk is

20:00
Peter Vandenbempt laat zich uit over Genk: "Niet te geloven"

Peter Vandenbempt laat zich uit over Genk: "Niet te geloven"

19:00
1
Dit is waarom KRC Genk vierkant draait in de JPL, maar wél presteert in Europa

Dit is waarom KRC Genk vierkant draait in de JPL, maar wél presteert in Europa

13:45
DONE DEAL: Beerschot haalt gewilde creativiteit in huis in operatie promotie

DONE DEAL: Beerschot haalt gewilde creativiteit in huis in operatie promotie

20:10
DONE DEAL: STVV zet titelambities kracht bij en kaapt transfer weg voor neus van Belgische club

DONE DEAL: STVV zet titelambities kracht bij en kaapt transfer weg voor neus van Belgische club

19:40
Waanzinnig: België krijgt er tien(!) om de oren van Spanje, maar schrijft toch opnieuw geschiedenis

Waanzinnig: België krijgt er tien(!) om de oren van Spanje, maar schrijft toch opnieuw geschiedenis

19:20
1
LIVE: KRC Genk heeft nog veel om voor te spelen tegen Malmö, coach Hayen roteert

LIVE: KRC Genk heeft nog veel om voor te spelen tegen Malmö, coach Hayen roteert

09:45
DONE DEAL: Frutos geeft transfer toe en La Louvière shopt bij Belgische topclub

DONE DEAL: Frutos geeft transfer toe en La Louvière shopt bij Belgische topclub

18:50
2
Waarom staat half de JPL aan de deur te kloppen bij de nummer 10 in 1B?

Waarom staat half de JPL aan de deur te kloppen bij de nummer 10 in 1B?

18:40
2
Toby Alderweireld en Marc Degryse duidelijk over Club Brugge: "Doe hen maar"

Toby Alderweireld en Marc Degryse duidelijk over Club Brugge: "Doe hen maar"

18:20
DONE DEAL: Cercle Brugge casht flink, maar ziet verdediger vertrekken

DONE DEAL: Cercle Brugge casht flink, maar ziet verdediger vertrekken

18:00
'Club Brugge gaat de strijd aan met drie Italiaanse topclubs'

'Club Brugge gaat de strijd aan met drie Italiaanse topclubs'

17:40
'Antwerp wil JPL-sensatie in huis halen'

'Antwerp wil JPL-sensatie in huis halen'

17:10
17
"Blij voor het Belgisch voetbal en zeker voor Club Brugge": De Ketelaere laat van zich horen

"Blij voor het Belgisch voetbal en zeker voor Club Brugge": De Ketelaere laat van zich horen

17:20
'Anderlecht haalt pion in huis met verleden bij OH Leuven, Rode Duivels en ... Liverpool'

'Anderlecht haalt pion in huis met verleden bij OH Leuven, Rode Duivels en ... Liverpool'

17:00
Club Brugge heeft plots een dik transferprobleem dankzij CL-sprookje

Club Brugge heeft plots een dik transferprobleem dankzij CL-sprookje

16:30
1
'Westerlo mikt hoog en gaat shoppen in Frankrijk'

'Westerlo mikt hoog en gaat shoppen in Frankrijk'

16:15
🎥 Supporters Chelsea steken de draak met Romelu Lukaku na pijnlijke exit

🎥 Supporters Chelsea steken de draak met Romelu Lukaku na pijnlijke exit

16:00
1
Na een half jaar weer 90 minuten gespeeld: Mignolet onthult wat Leko hem zei Reactie

Na een half jaar weer 90 minuten gespeeld: Mignolet onthult wat Leko hem zei

15:15
1
'RSC Anderlecht komt uit bij oude bekende in zoektocht naar flankspeler'

'RSC Anderlecht komt uit bij oude bekende in zoektocht naar flankspeler'

15:30
2
Opvolger voor Onyedika: 'Club Brugge wil shoppen bij ... KRC Genk'

Opvolger voor Onyedika: 'Club Brugge wil shoppen bij ... KRC Genk'

13:00
2
Marc Degryse is bijzonder streng: "Zo een grote naam, maar tactisch heel zwak"

Marc Degryse is bijzonder streng: "Zo een grote naam, maar tactisch heel zwak"

15:00
DONE DEAL: Belgische profclub haalt speler van PSG in huis

DONE DEAL: Belgische profclub haalt speler van PSG in huis

14:50
Waarom iedereen zijn adem inhoudt voor Standard-Anderlecht...

Waarom iedereen zijn adem inhoudt voor Standard-Anderlecht...

14:40
4
DONE DEAL: Kindermans in? Anderlecht verliest belangrijke pion met verleden bij Standard en Mechelen

DONE DEAL: Kindermans in? Anderlecht verliest belangrijke pion met verleden bij Standard en Mechelen

14:20
De deur is dicht: 'Nieuw groot probleem duikt op voor Standard'

De deur is dicht: 'Nieuw groot probleem duikt op voor Standard'

14:00
2
Mag Club Brugge dromen van een galawedstrijd tegen Liverpool?

Mag Club Brugge dromen van een galawedstrijd tegen Liverpool?

13:30
2
Leko en Sabbe trekken duidelijke conclusie over Mignolet na eerste clean sheet Reactie

Leko en Sabbe trekken duidelijke conclusie over Mignolet na eerste clean sheet

12:50
Jelle Vossen (Zulte Waregem) wordt bezongen door Club-fans en verbijt de pijn

Jelle Vossen (Zulte Waregem) wordt bezongen door Club-fans en verbijt de pijn

13:15
3
Na Europese topavond voor België: dit is de impact op de UEFA-coëfficiënt

Na Europese topavond voor België: dit is de impact op de UEFA-coëfficiënt

11:00
Kassa kassa: Club Brugge rondt gigantische kaap en schrijft geschiedenis

Kassa kassa: Club Brugge rondt gigantische kaap en schrijft geschiedenis

12:40
15
Ivan Leko vol lof over Club-speler: "Een van de grootste professionals die ik ooit heb meegemaakt"

Ivan Leko vol lof over Club-speler: "Een van de grootste professionals die ik ooit heb meegemaakt"

12:20
Opmerkelijk: Club Brugge én Standard denken plots aan verrassende comeback

Opmerkelijk: Club Brugge én Standard denken plots aan verrassende comeback

12:00
6
Succes Club Brugge heeft ook keerzijde: Aleksandar Stankovic na één seizoen alweer weg?

Succes Club Brugge heeft ook keerzijde: Aleksandar Stankovic na één seizoen alweer weg?

11:40
5
"Een enorm potentieel": Ajax plukt officieel heel groot talent weg bij Anderlecht

"Een enorm potentieel": Ajax plukt officieel heel groot talent weg bij Anderlecht

11:20
13

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Speeldag 8
Aston Villa Aston Villa 21:00 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
FCSB FCSB 21:00 Fenerbahçe Fenerbahçe
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 21:00 Bologna Bologna
Nottingham Forest Nottingham Forest 21:00 Ferencváros Ferencváros
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 21:00 Young Boys Bern Young Boys Bern
Real Betis Real Betis 21:00 Feyenoord Feyenoord
Lille OSC Lille OSC 21:00 Freiburg Freiburg
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 21:00 Braga Braga
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 21:00 Utrecht Utrecht
Sturm Graz Sturm Graz 21:00 Brann Brann
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 21:00 Celta De Vigo Celta De Vigo
Panathinaikos Panathinaikos 21:00 AS Roma AS Roma
Lyon Lyon 21:00 PAOK PAOK
FC Basel FC Basel 21:00 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
KRC Genk KRC Genk 21:00 Malmö FF Malmö FF
FC Porto FC Porto 21:00 Rangers FC Rangers FC
Ludogorets Ludogorets 21:00 Nice Nice
FC Midtjylland FC Midtjylland 21:00 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Kassa kassa: Club Brugge rondt gigantische kaap en schrijft geschiedenis Mitchke #FREESHAKY&CO Mitchke #FREESHAKY&CO over Waanzinnig: België krijgt er tien(!) om de oren van Spanje, maar schrijft toch opnieuw geschiedenis Nelvafrel Nelvafrel over 'Antwerp wil JPL-sensatie in huis halen' Joe Joe over Frutos geeft transfer toe: La Louvière shopt bij Belgische topclub RememberLierse RememberLierse over Waarom staat half de JPL aan de deur te kloppen bij de nummer 10 in 1B? Nelvafrel Nelvafrel over KRC Genk - Malmö FF: - Nelvafrel Nelvafrel over "Een enorm potentieel": Ajax plukt officieel heel groot talent weg bij Anderlecht Nelvafrel Nelvafrel over Peter Vandenbempt laat zich uit over Genk: "Niet te geloven" Dirk1897 Dirk1897 over De kassa rinkelt stevig: dit bedrag verdient Union aan zijn Champions League-campagne bink bink over Opmerkelijk: Club Brugge én Standard denken plots aan verrassende comeback van aanvaller Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved