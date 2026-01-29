Gaat de club nog in beroep? KRC Genk kent zware straf na onlusten tegen FC Utrecht

KRC Genk gaat tegen Malmö FF op zoek naar een stekje in de top-8 van de League Phase van de Europa League. Ondertussen kennen de Limburgers hun straf voor wat er vorige week gebeurde op bezoek bij FC Utrecht.

De match tussen Utrecht en Genk van vorige week heeft de gemoederen flink weten te beroeren. Voor de wedstrijd werden de fans van Genk het stadion uitgestuurd en er was een conflict met de Nederlandse politie.

KRC Genk kent straffen na onlusten tegen FC Utrecht

Een week na de feiten kent KRC Genk nu zijn straf. De Limburgse voetbalploeg krijgt een boete van 50.000 euro. Dat weet alvast Het Laatste Nieuws te melden. Daarbovenop moeten ze ook een Europese uitmatch spelen zonder supporters.

Een zware straf voor de Limburgers, die tot op heden nog niet hebben gereageerd op de zaak. Genk moet de motivering voor de straf nog ontvangen en beraadt momenteel over beroep, weet de krant nog te melden over de zaak.

Genk veroordeelde de incidenten vorige week al

De club wist op voorhand dat het moest vrezen voor zware straffen en had zich toen ook al uitgelaten over de incidenten. "Er is geweld gebruikt tegen een steward. Dat kunnen we niet tolereren", aldus CEO Luc Hooyberghs van Genk.

"We hebben zelf contact opgenomen met Utrecht om de beelden te krijgen. Maar we veroordelen dit uiteraard. Geweld hoort niet bij onze club." Die veroordeling vanuit de eigen club heeft nu voorlopig niet geholpen richting de strafmaat.