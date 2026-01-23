🎥 Genk riskeert zware straffen, maar reageert ook zéér scherp na incidenten

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
🎥 Genk riskeert zware straffen, maar reageert ook zéér scherp na incidenten
Foto: © photonews

De match tussen Utrecht en Genk van donderdagavond heeft de gemoederen flink weten te beroeren. Voor de wedstrijd werden de fans van Genk het stadion uitgestuurd en er was een conflict met de Nederlandse politie. Sindsdien gaat het al de hele dag over en weer.

"De Genk-supporters vielen agenten aan. Ze bekogelden de politie met bier, waarna de speciale politie-eenheid reageerde met traangas en de wapenstok", aldus Wim Hoonhout van de politie-eenheid Midden-Nederland eerder al.

Wat denken ze er bij Genk zelf van? "Onze fans zijn met 3 clusters van 8 bussen naar Utrecht moeten gaan", legt CEO Luc Hooyberghs van Genk uit bij Sporza Daily. "Enkele honderden supporters uit de eerste cluster zijn het stadion met de nodige controles naar binnen kunnen gaan."

CEO Genk is streng voor de eigen supporters

"Op dat moment is een poort geopend om de toegelaten vlagstokken binnen te dragen, maar bij het openen van die poort zijn tientallen fans binnengedrongen en is er geweld gebruikt tegen een steward. Dat kunnen we niet tolereren."

"Die mensen hebben we nog niet geïdentificeerd. We hebben zelf contact opgenomen met Utrecht om de beelden te krijgen. Maar we veroordelen dit uiteraard. Geweld hoort niet bij onze club", is de CEO streng voor de eigen fans.

Geen sprake van uitlokking door Genkse fans?

De club moet vrezen voor zware straffen. Over de uitlokking van het geweld heeft de CEO zo wel zijn mening. En daar was hij dan weer heel duidelijk over. "Er wordt gezegd dat onze fans geweld hebben uitgelokt." 

Lees ook... Incidenten voor Utrecht-Genk blijven nazinderen: Nederlandse politie komt met duidelijk statement

"Maar er zijn fans uit het vak naar boven getrokken omdat ze dachten dat daar de uitgang was. Toen kwamen er politiemensen naar beneden en zijn vrouwen, kinderen en oudere fans hardhandig aangepakt. Dan kan je moeilijk stellen dat zij geweld hebben uitgelokt."

Reageer
Corrigeer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Europa League

 Speeldag 7
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 1-1 FC Porto FC Porto
PAOK PAOK 2-0 Real Betis Real Betis
Freiburg Freiburg 1-0 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Malmö FF Malmö FF 0-1 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
Feyenoord Feyenoord 3-0 Sturm Graz Sturm Graz
Fenerbahçe Fenerbahçe 0-1 Aston Villa Aston Villa
Young Boys Bern Young Boys Bern 0-1 Lyon Lyon
Bologna Bologna 2-2 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Brann Brann 3-3 FC Midtjylland FC Midtjylland
Celta De Vigo Celta De Vigo 2-1 Lille OSC Lille OSC
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 3-1 FC Basel FC Basel
Nice Nice 3-1 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Ferencváros Ferencváros 1-1 Panathinaikos Panathinaikos
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 4-1 FCSB FCSB
Rangers FC Rangers FC 1-0 Ludogorets Ludogorets
Utrecht Utrecht 0-2 KRC Genk KRC Genk
Braga Braga 1-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
AS Roma AS Roma 2-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart

Nieuwste reacties

patje teppers patje teppers over OFFICIEEL: OH Leuven ziet aanvaller naar rechtstreekse concurrent trekken Futbolitis Futbolitis over Donderslag in het amateurvoetbal: alweer gaat er een ploeg uit nationale reeksen verdwijnen Vital Verheyen Vital Verheyen over Standard - KAA Gent: 0-2 Hurlu Dedju Hurlu Dedju over "Onnodig en buitensporig": KRC Genk trekt aan de alarmbel na rampavond voor zijn supporters TIGERMANIA TIGERMANIA over Anderlecht vindt akkoord voor Mario Stroeykens, die zelf opvallend besluit neemt Toni Pancho Toni Pancho over Jeugdproduct Club Brugge met verleden bij Dender komt na 4(!) speelminuten in MLS terug naar ons land JaKu JaKu over Alle records aan diggelen? Club Brugge wil én kan magische kaap van 100 miljoen euro ronden met drie transfers tisookeenmening tisookeenmening over Franky Van der Elst durft het zeggen: "Dan is het niet oneerlijk om Vanaken met De Bruyne te vergelijken" Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Incidenten voor Utrecht-Genk blijven nazinderen: Nederlandse politie komt met duidelijk statement zimbo zimbo over Ivan Leko glashelder over transfer Onyedika: "I'm not stupid" Kantine
