🎥 Genk riskeert zware straffen, maar reageert ook zéér scherp na incidenten

De match tussen Utrecht en Genk van donderdagavond heeft de gemoederen flink weten te beroeren. Voor de wedstrijd werden de fans van Genk het stadion uitgestuurd en er was een conflict met de Nederlandse politie. Sindsdien gaat het al de hele dag over en weer.

"De Genk-supporters vielen agenten aan. Ze bekogelden de politie met bier, waarna de speciale politie-eenheid reageerde met traangas en de wapenstok", aldus Wim Hoonhout van de politie-eenheid Midden-Nederland eerder al.

Wat denken ze er bij Genk zelf van? "Onze fans zijn met 3 clusters van 8 bussen naar Utrecht moeten gaan", legt CEO Luc Hooyberghs van Genk uit bij Sporza Daily. "Enkele honderden supporters uit de eerste cluster zijn het stadion met de nodige controles naar binnen kunnen gaan."

CEO Genk is streng voor de eigen supporters

"Op dat moment is een poort geopend om de toegelaten vlagstokken binnen te dragen, maar bij het openen van die poort zijn tientallen fans binnengedrongen en is er geweld gebruikt tegen een steward. Dat kunnen we niet tolereren."

"Die mensen hebben we nog niet geïdentificeerd. We hebben zelf contact opgenomen met Utrecht om de beelden te krijgen. Maar we veroordelen dit uiteraard. Geweld hoort niet bij onze club", is de CEO streng voor de eigen fans.

Geen sprake van uitlokking door Genkse fans?

De club moet vrezen voor zware straffen. Over de uitlokking van het geweld heeft de CEO zo wel zijn mening. En daar was hij dan weer heel duidelijk over. "Er wordt gezegd dat onze fans geweld hebben uitgelokt."



"Maar er zijn fans uit het vak naar boven getrokken omdat ze dachten dat daar de uitgang was. Toen kwamen er politiemensen naar beneden en zijn vrouwen, kinderen en oudere fans hardhandig aangepakt. Dan kan je moeilijk stellen dat zij geweld hebben uitgelokt."