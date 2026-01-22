Europa League-avond ontspoort vóór de aftrap maar KRC Genk zet grote stap in Europa

Racing Genk heeft na zeven wedstrijden zonder zege nog eens kunnen winnen. De Limburgers wonnen met 0-2 van FC Utrecht, al werd de wedstrijd overschaduwd door incidenten voor de match. Er waren geen Genk-fans aanwezig.

KRC Genk nam het donderdagavond op tegen FC Utrecht in de Europa League. Nicky Hayen koos in Nederland voor Ito, Bibout die zijn basisdebuut maakte en Sor in de aanval. Hij stelde ook Heymans én Karetsas op naast aanvoerder Heynen. Er werd vol voor de aanval gekozen.

Chaos voor de aftrap, match 50 minuten uitgesteld

Voor de wedstrijd begonnen was werd ze al overschaduwt door een incident. De wedstrijd werd eerst uitgesteld voor onbepaalde duur, en later tot 21:50. Er was bij Utrecht sprake van een 'situatie in het bezoekersvak'.

Er waren heel wat Genk-fans aanwezig in het uitvak, maar de meerderheid was nog niet in het stadion. Plots werd het bezoekersvak volledig ontruimd, waar Genkse supporters niet blij mee waren. Toen werd er geslagen en pepperspray gebruikt om het vak leeg te krijgen. Uiteindelijk werd beslist om de wedstrijd zonder bezoekende supporters door te laten gaan.

Een ongeziene situatie, maar meer dan 50 minuten later dan gepland ging de wedstrijd alsnog van start. Voor de Limburgers was het een groot nadeel dat ze plots niet meer op de steun van hun achterban konden rekenen.

Teleurstellende eerste helft

Genk begon goed aan de wedstrijd en Heymans kon na vijf minuten meteen gevaarlijk zijn. Het was duidelijk dat de Smurfen de wedstrijd in handen wilden nemen om op hun aanval te kunnen focussen. Alleen liep het niet zo.





Utrecht kwam meer en meer in de match en was over de hele eerste helft gezien gevaarlijker dan Genk. Na een zeer matige eerste helft gingen beide ploegen rusten bij een 0-0-tussenstand. Bij Genk ontbrak er veel creativiteit.

Na de rust kwam Genk iets meer aandringen, en dat loonde. Utrecht-doelman Brouwer bokste de bal hoog in de lucht na een hoekschop en Zakaria El Ouahdi nam het leer vol op de slof. De Marokkaan kon de bal niet beter raken en jaagde hem in doel.

El Ouahdi met een pareltje, alles draaide vierkant bij Utrecht

Utrecht zag wel reden tot klagen: Sadick leek buitenspel te staan en stond bovendien voor de doelman, in de baan van de bal. Hij moest zelfs uitwijken om het schot te laten passeren. De VAR greep niet in en dus stonden de Limburgers op voorsprong.

Na het doelpunt nam Genk de controle meer en meer in handen. Op een bepaald moment, nog voor het uur, begonnen Utrecht-fans zelfs massaal hun eigen ploeg uit te fluiten. Met reden ook: alles draaide vierkant bij de elf van coach Ron Jans.

Genk moest tegen het einde aan nog even goed verdedigen, maar rond minuut 80 kon Heymans de match beslissen. Karetsas ging neer in het strafschopgebied en de scheidsrechter wees naar de stip. Heymans verzilverde de penalty en zo werd het 0-2. Utrecht bracht niets meer en de score bleef op het bord staan.

Genk hoeft niet meer te vrezen in de Europa League

Na deze nieuwe zege heeft telt Genk 13 punten in de Europa League, waardoor het niet meer kan foutlopen voor de Limburgers. Volgende week donderdag volgt de laatste wedstrijd van de League Phase tegen Malmö.