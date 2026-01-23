"Onnodig en buitensporig": KRC Genk trekt aan de alarmbel na rampavond voor zijn supporters

"Onnodig en buitensporig": KRC Genk trekt aan de alarmbel na rampavond voor zijn supporters
Foto: © photonews

De Europa League-zege van Racing Genk in Utrecht kreeg een bijzonder wrange nasmaak. Nog voor de aftrap liep het volledig fout voor de meegereisde supporters, wat leidde tot zware aantijgingen van de club.

Donderdagavond speelde Racing Genk een belangrijke Europa League-wedstrijd tegen FC Utrecht. Voor de aftrap liep het daar al helemaal mis. De aftrap werd uitgesteld tot 21:50 terwijl de Genkse fans die in het vak zaten naar buiten werden gestuurd.

Niemand werd nog binnen gelaten in het bezoekersvak. Bussen met supporters bleven rondrijden in Utrecht omdat ze niet richting het stadion mochten. Er zouden Genk-fans binnen zijn gedrongen die helemaal niet aanwezig mochten zijn.

Uiteindelijk werden de fans dus verdreven uit hun vak, met geweld. Ook oudere fans zouden geslagen zijn. Racing Genk heeft hier met een officiëel statement op gereageerd. De wedstrijd ging zelfs door zonder bezoekende supporters.

Genk reageert scherp na incidenten rond bezoekersvak

"KRC Genk is trots dat de uitoverwinning in FC Utrecht zekerheid geeft over minstens kwalificatie voor de tussenronde in de UEFA Europa League. Volgende week kan een overwinning tegen Malmö zelfs leiden tot een top 8-positie. De club betreurt ten zeerste dat 1.200 trouwe Genkies niet aanwezig konden zijn op een mooie Europese uitoverwinning en onnodig uren op de bus vastzaten", klinkt het bij de club.

Lees ook... Genk-fans hard aangepakt door politie: "Dit was ongezien, kinderen en vrouwen werden geslagen"
"Ondertussen stelt de club alles in het werk om meer zicht te krijgen op de gebeurtenissen in aanloop naar de wedstrijd tegen FC Utrecht. Sindsdien bereiken KRC Genk beelden en berichten die blijk geven van onnodig en buitensporig politioneel geweld. Dit disproportioneel handelen van de lokale autoriteiten richting onschuldige KRC Genk–supporters veroordeelt de club ten stelligste. We zullen ook deze feiten meenemen in ons verdere onderzoek en evaluatie. De club zal dit ook sowieso escaleren bij de stad Utrecht", aldus Genk.

