🎥 UPDATE: Dit is de reden waarom Genk-vak in allerijl moest worden ontruimd

Foto: © photonews

De aftrap in de wedstrijd tussen FC Utrecht en KRC Genk is uitgesteld tot iets voor 22 uur. De reden is ondertussen ook gekend.

UPDATE: Ondertussen kennen we de reden voor de hele heisa. Enkele Genkse fans waren over een hek geklommen en werden niet gefouilleerd of controleerd.

De Nederlandse ordediensten waren van mening dat de veiligheid niet kon worden gegarandeerd. Het vak werd hardhandig ontruimd en de wedstrijd wordt gespeeld zonder bezoekende fans.

KRC Genk neemt het vanavond op tegen FC Utrecht. Eigenlijk hadden we nu in de rust moeten zitten, maar... de wedstrijd is nog niet begonnen.

Ondertussen is duidelijk dat de wedstrijd om iets 22 uur wordt afgetrapt. En dat zal zonder bezoekende fans uit Limburg zijn.

Vlak voor de aftrap werd het uitvak omsingeld door de politie en ontruimd. Er werd zelfs pepperspray gebruikt door de Nederlandse politie om iedereen uit het vak te krijgen.

De reden is onduidelijk. Naar verluidt zaten er Genk-fans zonder geldig ticket in het vak. Al lijkt het ons héél sterk dat er om die reden zo'n machtsvertoon nodig is.

Zonder fans van KRC Genk

De Smurfen moeten het om die reden zonder hun aanhang doen. We houden jullie in de loop van de avond alvast op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
 

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Utrecht - KRC Genk nu live op Voetbalkrant.com.

Europa League

 Speeldag 7
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 1-1 FC Porto FC Porto
PAOK PAOK 2-0 Real Betis Real Betis
Freiburg Freiburg 1-0 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Malmö FF Malmö FF 0-1 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
Feyenoord Feyenoord 3-0 Sturm Graz Sturm Graz
Fenerbahçe Fenerbahçe 0-1 Aston Villa Aston Villa
Young Boys Bern Young Boys Bern 0-1 Lyon Lyon
Bologna Bologna 2-2 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Brann Brann 3-3 FC Midtjylland FC Midtjylland
Celta De Vigo Celta De Vigo 2-1 Lille OSC Lille OSC
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 3-1 FC Basel FC Basel
Nice Nice 3-1 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Ferencváros Ferencváros 1-1 Panathinaikos Panathinaikos
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 4-1 FCSB FCSB
Rangers FC Rangers FC 1-0 Ludogorets Ludogorets
Utrecht Utrecht 0-1 KRC Genk KRC Genk
Braga Braga 1-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
AS Roma AS Roma 2-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart

Nieuwste reacties

