🎥 UPDATE: Dit is de reden waarom Genk-vak in allerijl moest worden ontruimd

De aftrap in de wedstrijd tussen FC Utrecht en KRC Genk is uitgesteld tot iets voor 22 uur. De reden is ondertussen ook gekend.

UPDATE: Ondertussen kennen we de reden voor de hele heisa. Enkele Genkse fans waren over een hek geklommen en werden niet gefouilleerd of controleerd.

De Nederlandse ordediensten waren van mening dat de veiligheid niet kon worden gegarandeerd. Het vak werd hardhandig ontruimd en de wedstrijd wordt gespeeld zonder bezoekende fans.

KRC Genk neemt het vanavond op tegen FC Utrecht. Eigenlijk hadden we nu in de rust moeten zitten, maar... de wedstrijd is nog niet begonnen.

Ondertussen is duidelijk dat de wedstrijd om iets 22 uur wordt afgetrapt. En dat zal zonder bezoekende fans uit Limburg zijn.

Vlak voor de aftrap werd het uitvak omsingeld door de politie en ontruimd. Er werd zelfs pepperspray gebruikt door de Nederlandse politie om iedereen uit het vak te krijgen.

De reden is onduidelijk. Naar verluidt zaten er Genk-fans zonder geldig ticket in het vak. Al lijkt het ons héél sterk dat er om die reden zo'n machtsvertoon nodig is.

Zonder fans van KRC Genk

De Smurfen moeten het om die reden zonder hun aanhang doen. We houden jullie in de loop van de avond alvast op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

