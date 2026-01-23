Genk-fans hard aangepakt door politie: "Dit was ongezien, kinderen en vrouwen werden geslagen"

Wat een feestelijke Europese verplaatsing had moeten worden voor Racing Genk, draaide in Utrecht uit op chaos. Nog voor de aftrap liep het volledig fout naast het veld, met harde ingrepen en grote frustratie bij de meegereisde supporters.

Het moest een mooie voetbalavond worden in Utrecht, maar nog voor de match werd afgetrapt liep alles mis naast het veld. Een verplaatsing naar Nederland is altijd wat makkelijker vanwege de afstand, maar deze keer was een uitzondering.

Een deel Genk-fans werden niet correct gecontroleerd waarop alles fans opnieuw uit het bezoekersvak moesten. De politie zorgde ervoor dat dit gebeurde, met buitensporig geweld volgens Racing Genk en zijn fans.

Chaos in het bezoekersvak

De 52-jarige Wim Peeters, die ook bestuurslid is van de Genkse overkoepelende supportersvereniging OSV, deed zijn verhaal bij Het Belang van Limburg. "Plots verzamelde de politie massaal boven ons", begint hij.

"Bij onze groep was de ticketcontrole nochtans heel normaal verlopen. Toen stuurde mijn vrouw dat de aftrap uitgesteld was. Net op dat moment kwam de politie naar beneden." Nadien liep het helemaal mis.

"Ik ging naar beneden, maar blijkbaar niet snel genoeg. Ik werd twee keer op mijn rug geslagen, op mijn arm en op mijn hoofd. Ik heb ook gezien hoe vrouwen en kinderen geduwd en geslagen werden. Ik ben al verzorgd door het Rode Kruis, maar zij raadden me aan om bij thuiskomst onmiddellijk naar de spoeddienst te gaan. Ik ga al sinds 1994 naar het voetbal, maar dit was ongezien", besluit Wim Peeters.