Wat gebeurde er nu eigenlijk echt voor Utrecht-Genk? Dit is de officiële verklaring van KRC Genk

Racing Genk won donderdag in Utrecht, maar sportief succes raakte ondergesneeuwd door chaos rond het uitvak. In een uitgebreid statement legt de club uit waarom geen enkele Genk-supporter de match kon bijwonen.

Racing Genk won zijn Europa League-wedstrijd tegen FC Utrecht, al verliep de avond helemaal niet zoals gepland. In een statement laat Racing Genk weten wat er precies gebeurde. "Voor aanvang van de wedstrijd tegen FC Utrecht waren er onregelmatigheden tijdens de toegangscontrole waardoor enkele tientallen supporters van KRC Genk zonder controle het uitvak binnendrongen."

"Hierbij werd door enkelingen geweld gebruikt. Ondanks herhaaldelijke oproepen weigerden deze supporters het vak te verlaten. Vervolgens hebben de ordediensten het volledige bezoekersvak ontruimd", gaat de club verder.

Genk deelt mee wat er nu echt gebeurde

"Daarnaast werden ernstige vernielingen aan de toiletten en de stoeltjes aangebracht in het bezoekersvak. Op basis hiervan heeft FC Utrecht in samenspraak met UEFA het bezoekersvak onveilig verklaard, waardoor het vak gesloten werd voor alle KRC Genk supporters."

Uiteindelijke woonde geen enkele Belgische fan de wedstrijd bij vanuit het uitvak. "KRC Genk veroordeelt het gedrag van deze kleine minderheid supporters. De club betreurt de ongemakken die zijn veroorzaakt voor zowel supporters als organisatie. De club zal dit incident grondig evalueren en bekijkt welke verdere stappen moeten worden ondernomen."

"Aangezien de supporters de wedstrijd in het uitvak niet konden bijwonen zal de club zowel de toegangstickets als de verplaatsingskosten integraal terugbetalen", besluit Genk. De club deelde ook nog een ander statement mee. Daarin veroordeelt de club het buitensporig politiegeweld richting haar fans.