Incidenten voor Utrecht-Genk blijven nazinderen: Nederlandse politie komt met duidelijk statement

De chaos rond FC Utrecht-KRC Genk blijft nazinderen. Na het statement van Genk komt nu ook de Nederlandse politie met haar versie van de feiten over het ontruimde bezoekersvak.

Het is een serieuze soap aan het worden. Donderdagavond werd de Europa League-wedstrijd Utrecht-Genk met zeker 50 minuten uitgesteld. Dit als gevolg van incidenten in het bezoekersvak. Er zouden een aantal Genk-fans niet gecontroleerd zijn voor ze binnenkwamen in het stadion.

Dat bevestigt nu ook de Nederlandse politie. Ze mengden zich onder andere fans die wel gecontroleerd werden. De veiligheid in het uitvak kon door de niet-gecontroleerde fans dus niet gegarandeerd worden. Wim Hoonhout van de politie-eenheid Midden-Nederland sprak bij Het Nieuwsblad over de situatie.

Officiële uitleg over het ingrijpen in Utrecht

"Ondanks herhaaldelijk verzoek vertrokken de supporters niet vrijwillig voor deze procedure, waarna de mobiele eenheid werd ingezet om het vak te ontruimen", klinkt het. KRC Genk kwam al met een statement waarin het "buitensporig politiegeweld" aanklaagt.

"De Genk-supporters vielen agenten aan", zegt Hoonhout. "Ze bekogelden de politie met bier, waarna de speciale politie-eenheid reageerde met traangas en de wapenstok."

"Politieagenten kregen te maken met fors geweld van Genk-supporters. Het was nochtans de bedoeling om de supporters na het fouilleren terug te laten keren, zodat ze de wedstrijd gewoon konden bijwonen. Maar dat gebeurde uiteindelijk niet toen bleek dat een groep supporters onder andere vele stoeltjes en het sanitair in het uitvak hadden vernield, waardoor de situatie niet meer veilig was", besluit Hoonhout.