KRC Genk wint eindelijk weer, maar zonder fans: Hayen spreekt na chaotische avond in Utrecht

Racing Genk pakte eindelijk nog eens drie punten in Europa, maar de zege in Utrecht kreeg een wrange bijsmaak. Door incidenten voor de aftrap moest Genk het stellen zonder zijn meegereisde fans.

Racing Genk boekte donderdagavond een verdiende zege tegen FC Utrecht. Na zeven wedstrijden zonder overwinning deed het deugd bij de club, alleen moest er zonder de supporters gevierd worden. De wedstrijd werd overschaduwd door incidenten voor de match.

Coach Nicky Hayen liet zich uit over de situatie. "Dit is een heel jammer gegeven voor het voetbal. Ik ken de details nog niet, maar dit was niet alleen zuur voor de Genk-supporters die deze match moesten missen, maar voor iedereen hier vanavond aanwezig", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

"Voetbal moet een feest zijn. Helaas kunnen we dit niet terugdraaien, al moet je er wel lessen uit trekken", gaat de Truienaar verder. De wedstrijd werd pas 50 minuten later dan gepland gespeeld.

Hayen baalt van chaos, maar ziet sportieve ommekeer

"We hebben de jongens gezegd dat ze moesten focussen op de dingen waar we controle over hebben. Ze zijn blijven eten en drinken om toch energie te hebben, en de korte opwarming moest gewoon scherp zijn."

Genk had het in de eerste helft redelijk moeilijk, maar kon na de rust wel het verschil maken. Zakaria El Ouahdi en Daan Heymans (penalty) stonden aan het kanon. Hayen hoopt dat zijn ploeg nu vertrokken is.



"Het zat in bepaalde fases zeker mee vandaag, maar dat mocht ook wel eens. Deze overwinning smaakt goed voor iedereen binnen de club. Het is zes of zeven matchen geleden dat we nog eens gewonnen hebben. We zijn de juiste dingen aan het doen en houden ook nog eens de nul. Dit moet het begin zijn voor ons."